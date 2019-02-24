أحبّك فتفيض وديان الغرام..

الإهداء: إلى كلّ الوطن العربي.. والإهداء مازال مستمرّا.



أحبّك.. أحبّك..أحبّك وينتهي الكلام



أحبّك أيها الوطن العربي الجميل..



لكن من جرحك لا أنام



أحبّك شبرا شبرا..



وقنتا قنتا



وحارة حارة فتفيض وديان الغرام



أحبّك أيّها الوطن العربي



يا من حرمنا منك عشق الكراسي



وخمر العرش



وجبن الحكّام



خافوا من حبّنا الكبير



خافوا من يد تصافح يد أخ صغير



خافوا أن تتّحد الأعلام



أحبّك يا وطن هنا



وأحبّك يا وطن هناك



فصلوك عن قلبي



ووضعوا الحدود



وتراشقوا بالكلام



من يلومني إذا كرهت



الجامعة العربية



وكلّ مؤتمرات السلام؟



من يلومني إذا كرهت الخطب



وتوصيات كلّ كلامها فقط كلام؟



أحبّك يا وطني هنا



وأحبك يا وطن هناك



وأحبّك يا وطني في كل مكان



بدأت ثورة الحبّ اليوم



لتحرير البلابل والعنادل والحمام



أحبّك حبّا لا أقوى على تحمّله



أحبّك وكفى



أحبّك والسلام



يجنون/ سيزانو سعيد خبيزي