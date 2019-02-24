أوجاع الرّوح

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
83
نقاط التفاعل
161
النقاط
5

قلبي مجروح والناس جروح
والمحبة على الرمل
كوب مسفوح
وأنا خلال الأساطير أجوس
والحق مزيف محرّف
والظلم نصّ مشروح
والخبث له أنصاره
والطيب منبوذ
والخير مقبوح
والدنيا سجون
والعقل جنون
ونمت الأوجاع فيّ
حتّى أثقلت الرّوح
والألم يجيء إلينا ويروح
وعواطفي كلها منحتها
لمن لا قلب له
وعواصفي أودت بقلب
فهو يبكي وينوح
لا ودّ ولا حبّ ولا وعد ولا عهد
والكلام جبال
والشكوى صروح
والدّمع السرّي كبرق في الجفن يلوح
صعب هذا الطّريق
فلا تقل لي هذه حبيبة
ولا تقل لي هذا صديق
ولا تقل لي سأشرح لك
فأنا ملاك الشروح

بقلب: سيزانو. سعيد خبيزي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,427
نقاط التفاعل
24,690
النقاط
1,951
السلام عليكم
من أجمل ما قرأت في يومي التعيس
كلمات رائعة اشجعك على الكتابة دائما قلم من ذهب
وكلنا جراح وجرح الروح قاتل
بوركت اخي
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,012
نقاط التفاعل
6,122
النقاط
751
قال سيزانو sizano:
قلبي مجروح والناس جروح
والمحبة على الرمل
كوب مسفوح
وأنا خلال الأساطير أجوس
والحق مزيف محرّف
والظلم نصّ مشروح
والخبث له أنصاره
والطيب منبوذ
والخير مقبوح
والدنيا سجون
والعقل جنون
ونمت الأوجاع فيّ
حتّى أثقلت الرّوح
والألم يجيء إلينا ويروح
وعواطفي كلها منحتها
لمن لا قلب له
وعواصفي أودت بقلب
فهو يبكي وينوح
لا ودّ ولا حبّ ولا وعد ولا عهد
والكلام جبال
والشكوى صروح
والدّمع السرّي كبرق في الجفن يلوح
صعب هذا الطّريق
فلا تقل لي هذه حبيبة
ولا تقل لي هذا صديق
ولا تقل لي سأشرح لك
فأنا ملاك الشروح

بقلب: سيزانو. سعيد خبيزي
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واصل ولا تفاصل
قلم طيب من انسان اطيب
حروف جميلة وكلها احساس
لك التحية والتقدير اخي
 
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