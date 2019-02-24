أوجاع الرّوح



قلبي مجروح والناس جروح

والمحبة على الرمل

كوب مسفوح

وأنا خلال الأساطير أجوس

والحق مزيف محرّف

والظلم نصّ مشروح

والخبث له أنصاره

والطيب منبوذ

والخير مقبوح

والدنيا سجون

والعقل جنون

ونمت الأوجاع فيّ

حتّى أثقلت الرّوح

والألم يجيء إلينا ويروح

وعواطفي كلها منحتها

لمن لا قلب له

وعواصفي أودت بقلب

فهو يبكي وينوح

لا ودّ ولا حبّ ولا وعد ولا عهد

والكلام جبال

والشكوى صروح

والدّمع السرّي كبرق في الجفن يلوح

صعب هذا الطّريق

فلا تقل لي هذه حبيبة

ولا تقل لي هذا صديق

ولا تقل لي سأشرح لك

فأنا ملاك الشروح



بقلب: سيزانو. سعيد خبيزي