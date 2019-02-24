zagane
:: عضو بارز ::
السلام عليكم
رقم 4 تزوج مع رقم 5 و الكل معروض ما عدا رقم 8
الرقم 4 تعرف على الرقم 5 ودارو الخطبة وجاء وقت العرس
الرقم 4 كلف الرقم 6 باش يقوم بالتحضيرات ويعرض كامل الارقام ما عدا رقم 8
كان 4 ما يتفاهمش مع 8 عدوه اللدود
قال لي 6 كون نلقى 8 جا لعرسي ما تفراش
وبالفعل بدا العرس وبدات الناس في الغناء والرقص والفرح وكل الارقام تشطح فارحين بخوهم 4 مولاي السلطان
كي خرج 4 على غفلة لقا كامل الارقام دايرين دائرة ورقم 8 في الوسط يرقص وداير سيكسي والارقام الاخرى تصفق
4 طلع ليه الغاز وعيط لل 6 وقال ليه
هدا 8 واش جاب جدو هنا ياك قتلك ما تعرضوش الان تخرجوا ما نحبش نشوفو في عرسي
قال ليه ال 6 لا لا هداك غير الصفر 0 وراه متحزم 8 في الوسط ويرقص يبان كي 8
رقم 4 تزوج مع رقم 5 و الكل معروض ما عدا رقم 8
الرقم 4 تعرف على الرقم 5 ودارو الخطبة وجاء وقت العرس
الرقم 4 كلف الرقم 6 باش يقوم بالتحضيرات ويعرض كامل الارقام ما عدا رقم 8
كان 4 ما يتفاهمش مع 8 عدوه اللدود
قال لي 6 كون نلقى 8 جا لعرسي ما تفراش
وبالفعل بدا العرس وبدات الناس في الغناء والرقص والفرح وكل الارقام تشطح فارحين بخوهم 4 مولاي السلطان
كي خرج 4 على غفلة لقا كامل الارقام دايرين دائرة ورقم 8 في الوسط يرقص وداير سيكسي والارقام الاخرى تصفق
4 طلع ليه الغاز وعيط لل 6 وقال ليه
هدا 8 واش جاب جدو هنا ياك قتلك ما تعرضوش الان تخرجوا ما نحبش نشوفو في عرسي
قال ليه ال 6 لا لا هداك غير الصفر 0 وراه متحزم 8 في الوسط ويرقص يبان كي 8