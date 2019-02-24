رقم 4 تزوج مع رقم 5 و الكل معروض ما عدا رقم 8

zagane

zagane

:: عضو بارز ::
إنضم
2 جويلية 2007
المشاركات
5,250
نقاط التفاعل
1,929
النقاط
1,401
السلام عليكم
رقم 4 تزوج مع رقم 5 و الكل معروض ما عدا رقم 8


الرقم 4 تعرف على الرقم 5 ودارو الخطبة وجاء وقت العرس
الرقم 4 كلف الرقم 6 باش يقوم بالتحضيرات ويعرض كامل الارقام ما عدا رقم 8
كان 4 ما يتفاهمش مع 8 عدوه اللدود
قال لي 6 كون نلقى 8 جا لعرسي ما تفراش

وبالفعل بدا العرس وبدات الناس في الغناء والرقص والفرح وكل الارقام تشطح فارحين بخوهم 4 مولاي السلطان
كي خرج 4 على غفلة لقا كامل الارقام دايرين دائرة ورقم 8 في الوسط يرقص وداير سيكسي والارقام الاخرى تصفق
4 طلع ليه الغاز وعيط لل 6 وقال ليه
هدا 8 واش جاب جدو هنا ياك قتلك ما تعرضوش الان تخرجوا ما نحبش نشوفو في عرسي
قال ليه ال 6 لا لا هداك غير الصفر 0 وراه متحزم 8 في الوسط ويرقص يبان كي 8
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,779
نقاط التفاعل
7,466
النقاط
911
العمر
28
ههههههه هاذي نشفى عليها من عشرة سنين
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,012
نقاط التفاعل
6,122
النقاط
751
الي راه محيرني الرقم سبعة وين راه
علابالي خدمتو مع الكويزيني بصح ما بانش
ياخويا يا خويا هذي راهي اكثلر من اللغز المشفر الي حطيتو اليوم
اضحكتنا اضحك الله سنك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top