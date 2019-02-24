سر سعادتي😁ملاكي اشكركي😊امي

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 فيفري 2019
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هيا ملائكة فوق الأرضهيا حياتي التي اعيش لي اجلها وانا نجمتها التي انجبتني للحياةاحبك يا أماهيا بلسم جراحي يا من تعبت وسهرت لتراني بخير تسعى جاهدة لتحقيق احلامياحبك كتيرا يا ملاك يحرسني...
ماما نبغيك ببزاف بزاف نتي حياتي نتي ڨاع واش عندي في هاد دنيا نظل نخدم وندير واش ندير منقدرش نرجعلك لو قليل مما درتيه على جالي نتي لدايمن تخليني نضحك نتي هيا كلشي بالنسبة ليا نتي الي ظل تدعيلي وبفضلك بيبان تحلوا في وجهي نبغيك يا قلبي ونموت عليك ..نتي حبوبتي..ماميتوا..
ماما نبغيك ببزاف بزاف نتي حياتي نتي ڨاع واش عندي في هاد دنيا نظل نخدم وندير واش ندير منقدرش نرجعلك لو قليل مما درتيه على جالي نتي لدايمن تخليني نضحك نتي هيا كلشي بالنسبة ليا نتي الي ظل تدعيلي وبفضلك بيبان تحلوا في وجهي نبغيك يا قلبي ونموت عليك ..نتي حبوبتي..ماميتوا..