سر سعادتي😁ملاكي اشكركي😊امي

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
28
نقاط التفاعل
25
النقاط
3
هيا ملائكة فوق الأرض😊هيا حياتي التي اعيش لي اجلها وانا نجمتها التي انجبتني للحياة😁احبك يا أماه😜يا بلسم جراحي يا من تعبت وسهرت لتراني بخير تسعى جاهدة لتحقيق احلامي👑احبك كتيرا يا ملاك يحرسني...😍
ماما نبغيك ببزاف بزاف نتي حياتي نتي ڨاع واش عندي في هاد دنيا نظل نخدم وندير واش ندير منقدرش نرجعلك لو قليل مما درتيه على جالي نتي لدايمن تخليني نضحك نتي هيا كلشي بالنسبة ليا نتي الي ظل تدعيلي وبفضلك بيبان تحلوا في وجهي نبغيك يا قلبي ونموت عليك ..😍نتي حبوبتي..😘ماميتوا..👑102441102443102444
 
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