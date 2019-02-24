بأسمكي يا بلادي😊عقدنا عزم على الحياة

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
28
نقاط التفاعل
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النقاط
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بأسمك يا بلادي عقدنا حزم على الحياة..👑
انتي حبي وروحي في كل اوقاة..🌼
احببت ان اعيش في هواكي..👑
بدمي اسقيكي..😊
بروحي أرعلكي..😜
لو دقا موت بابي😛لو دقا موت بابي..😊
وشاء ربي ان يطوي كتابي😋وينتهي جل شبابي😁
سأموت سأموت ويحيى حبوكي في بلادي😍😍😍
كانت كانت حكاية وقصة استشهاد ابطال ابجزائر وروايات لملاحم تحيها جبال وطنينا الحبيب وتروي اودياها باكية تارة جداول وتارة أودية جارفة..😭😭😭
ان لا تنسوا يا جيل ليوم وغد من هم في جواري رحمان ان تحيوا وطنكم في قلبوبكم❤وليس وقوف والصمت كلما سمعتم النشيد وطني😒
وان تحبوا جزائر حبا أمهاتكم وابنائكم وزوجاتكم😜
فالجزائر هيا امكم فأبروا وكونوا ارحم بما اعطتكم😳102445102446
 
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