بأسمكي يا بلادي😊عقدنا عزم على الحياة

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
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- 7 فيفري 2019
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بأسمك يا بلادي عقدنا حزم على الحياة..
انتي حبي وروحي في كل اوقاة..
احببت ان اعيش في هواكي..
بدمي اسقيكي..
بروحي أرعلكي..
لو دقا موت بابيلو دقا موت بابي..
وشاء ربي ان يطوي كتابيوينتهي جل شبابي
سأموت سأموت ويحيى حبوكي في بلادي
كانت كانت حكاية وقصة استشهاد ابطال ابجزائر وروايات لملاحم تحيها جبال وطنينا الحبيب وتروي اودياها باكية تارة جداول وتارة أودية جارفة..
ان لا تنسوا يا جيل ليوم وغد من هم في جواري رحمان ان تحيوا وطنكم في قلبوبكموليس وقوف والصمت كلما سمعتم النشيد وطني
وان تحبوا جزائر حبا أمهاتكم وابنائكم وزوجاتكم
فالجزائر هيا امكم فأبروا وكونوا ارحم بما اعطتكم
انتي حبي وروحي في كل اوقاة..
احببت ان اعيش في هواكي..
بدمي اسقيكي..
بروحي أرعلكي..
لو دقا موت بابيلو دقا موت بابي..
وشاء ربي ان يطوي كتابيوينتهي جل شبابي
سأموت سأموت ويحيى حبوكي في بلادي
كانت كانت حكاية وقصة استشهاد ابطال ابجزائر وروايات لملاحم تحيها جبال وطنينا الحبيب وتروي اودياها باكية تارة جداول وتارة أودية جارفة..
ان لا تنسوا يا جيل ليوم وغد من هم في جواري رحمان ان تحيوا وطنكم في قلبوبكموليس وقوف والصمت كلما سمعتم النشيد وطني
وان تحبوا جزائر حبا أمهاتكم وابنائكم وزوجاتكم
فالجزائر هيا امكم فأبروا وكونوا ارحم بما اعطتكم