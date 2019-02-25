kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
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السلام عليكم
متوفر 500 دولار PAYONEER للبيع مقابل CCP يمكن ارساله بايبال ب 189 دج
اقل مبلغ للحجز هو 100 دولار للبنك بايونير اما بايبال فأقل مبلغ هو 20 دولار
اولوية لمن يأخذه كله ب 188 دج
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- عمولة بايبال على المشتري في حال اختيار بايبال
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
متوفر 500 دولار PAYONEER للبيع مقابل CCP يمكن ارساله بايبال ب 189 دج
اقل مبلغ للحجز هو 100 دولار للبنك بايونير اما بايبال فأقل مبلغ هو 20 دولار
اولوية لمن يأخذه كله ب 188 دج
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- عمولة بايبال على المشتري في حال اختيار بايبال
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00