MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
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- 15 سبتمبر 2015
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متوفر مبلغ 500دولار payeer / PERFECTMONEY للبيع
سعر الدولار = 195دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
سعر الدولار = 195دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
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