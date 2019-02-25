ادا اجبت على هده الاسألة نديرو ليك شهرية .....

zagane

zagane

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السلام عليكم

ادا اجبت على هده الاسألة نديرو ليك شهرية .....

01 -في أول نوفمبر انطلقت أول رصاصة فما هو طول هده الرصاصة بالملمتر
02- في 05 جويلية احتفل الشعب الجزائري بالاستقلال فكم كان عدد التصفيقات وعدد اللافتات المرفوعة
03- فقدت فرنسا خيرة جنودها ادكر عددهم مع اسمائهم الكاملة
04- استخدام الحركة والبياعين من طرف فرنسا ادكر عددهم واسمائهم
05- بعد الاستقلال كم كانت تملك الجزائر من علم
 
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