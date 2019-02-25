السلام عليكم



ادا اجبت على هده الاسألة نديرو ليك شهرية .....



01 -في أول نوفمبر انطلقت أول رصاصة فما هو طول هده الرصاصة بالملمتر

02- في 05 جويلية احتفل الشعب الجزائري بالاستقلال فكم كان عدد التصفيقات وعدد اللافتات المرفوعة

03- فقدت فرنسا خيرة جنودها ادكر عددهم مع اسمائهم الكاملة

04- استخدام الحركة والبياعين من طرف فرنسا ادكر عددهم واسمائهم

05- بعد الاستقلال كم كانت تملك الجزائر من علم