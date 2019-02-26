فستان روعة2019😊كروشي👑نجمة الأرض👑

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 36
- نقاط التفاعل
- 41
- النقاط
- 3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بكم
اما بعد:
جبتلكم ليوم فساتين كروشي من ابداعي يطيروا لعقلهاد فساتين يلبسوهم من3 اشهر الى 2 عامين .
وكل وحدة على حساب طلب نتاعها نصنعلهاكاين لتحب سامبل وكاين لتحبها تاع اعراس وكاين ليديها كادوا
اعمالي حمد الله اتقينها وابدع فيها وهيا محل طلب من كل ولاياتوحتى خارج وطن لهادا نصح كل فتاة ترى اعمالي مكانش كيما صنعت يدمتقوليش انا منعرفش ولا مستحيل مكانش حاجة اسمها مستحيلكاين حاجة اسمها الإرادة...تصنع مستحيل.تابعوني لترو جديد وسأضع في موضوع قادم اسرار تعلم كروشي.
اهلا وسهلا بكم
اما بعد:
جبتلكم ليوم فساتين كروشي من ابداعي يطيروا لعقلهاد فساتين يلبسوهم من3 اشهر الى 2 عامين .
وكل وحدة على حساب طلب نتاعها نصنعلهاكاين لتحب سامبل وكاين لتحبها تاع اعراس وكاين ليديها كادوا
اعمالي حمد الله اتقينها وابدع فيها وهيا محل طلب من كل ولاياتوحتى خارج وطن لهادا نصح كل فتاة ترى اعمالي مكانش كيما صنعت يدمتقوليش انا منعرفش ولا مستحيل مكانش حاجة اسمها مستحيلكاين حاجة اسمها الإرادة...تصنع مستحيل.تابعوني لترو جديد وسأضع في موضوع قادم اسرار تعلم كروشي.