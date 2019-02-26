فستان روعة2019😊كروشي👑نجمة الأرض👑

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
36
نقاط التفاعل
41
النقاط
3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته😊
اهلا وسهلا بكم😳102564102565102566102567102568102569
اما بعد:
جبتلكم ليوم فساتين كروشي من ابداعي يطيروا لعقل😊هاد فساتين يلبسوهم من3 اشهر الى 2 عامين .
وكل وحدة على حساب طلب نتاعها نصنعلها😊كاين لتحب سامبل وكاين لتحبها تاع اعراس وكاين ليديها كادوا😊
اعمالي حمد الله اتقينها وابدع فيها 😊وهيا محل طلب من كل ولايات😁وحتى خارج وطن لهادا نصح كل فتاة ترى اعمالي 😊مكانش كيما صنعت يد😁متقوليش انا منعرفش ولا مستحيل مكانش حاجة اسمها مستحيل😊كاين حاجة اسمها الإرادة...😳تصنع مستحيل.102565تابعوني لترو جديد وسأضع في موضوع قادم اسرار تعلم كروشي.
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
2,057
النقاط
71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فساتين ولا اروع
ماشاء الله يسخفو خصوصا الغوز والله يعطيك الصحة وربي يبارك فيك
دمتي
 
نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
36
نقاط التفاعل
41
النقاط
3
وعليكم السلام😊
شرف لي يعجبوك اعمالي شكرا😊
 
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