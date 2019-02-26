شاشة الوهم.

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عبدالرؤوف

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
45
نقاط التفاعل
68
النقاط
3
العمر
25
تعلم وتدري ان كثرة مشاهدة الأعمال التلفزيونية
وما حل محلها الان تؤدي إلى ترسب المواقف التي
شوهدت في العقل الباطن، فتكون هي المرجع الفكري لاتخاذ القرارات
كيف تتعامل مع افراد انت مسؤول عنهم ؟
هل تراقب ام انك تتحاشى ذلك
زعما منك انه لكل فرد حريته الخاصة؟
ام ان (الخبزة) هي شغلك الشاغل وهدفك المنشود؟
 
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