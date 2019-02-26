السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روّاد قسم الحياة الزوجية أهلا وسهلا بكم في موضوعي هذا وفكرتي هاته

أزواج وزوجات من الأرشيف

الزواج بين الماضي واليوم لا يحتاج لتحليل وتفسير فكلكم تعرفون أنه يوجد فارق كبير بين الأمس واليوم في شتى المجالات

لكن دعوني أقول لما إخترت أن نتكلم عن أزواج وزوجات من الأرشيف وماذا أقصد بقولي

كثيرا ما نسمع عن زوج قديم التفكير أو يقال عنه زوج قديم

هذا لأننا بتنا نرى الزوج الذي يتحكم في زوجته ويدافع عن شرفه ويحدد حرية زوجته بالرجل الأرشيف أو قديم الطراز حيث أننا عشنا زمن أهالينا ورأينا كيف كانت النساء وقتها وكيف كان الرجال بحيث كان من المعيب أن تمشي المرأة قبل الرجل وكان من الإحترام الكبير والحشمة أن لا يكلم الرجل زوجته أمام والده أو والدته بعكس اليوم يغازلها أمام كل أهل البيت وكأن لا غرفة لهما

وما نراه اليوم يندى لها الجبين من تحكم المرأة في أزواجهم بعكس ما كان في الماضي

نأتي أيضا للنساء حيث أن الزوجة التي لا تزال تطيع زوجها والتي تحتشم في لباسها ومحترمة في كلامها بالعامية نقول تحشم وما تهدرش ومطيعة لزوجها بشكل كبير يقال أنها إمرأة قديمة الطراز أو كثيرا ما أسمع مشتاقة راجل بمعنى مخلياتو يذلها ويتحكم فيها

ألفاظ غريبة وليتها إقتصرت على الألفاظ بل تعدت للتصرفات بحث منذ زوال تحكم الرجل إلا من رحم ربي و حرية المرأة وقوانين الأسرية التي خنقت رجولة الرجل وباتت المرأة تتزوج القانون قبل الرجل نفسه وتهدده به وتفعل ما تريد تحت طائل مانيش كيما يماك وقت يماك ويمى راح

نقاشكم

ما رأيكم في الرجال والنساء من الأرشيف ؟

هل رجولة الرجل في بيته وتحكمه في شرفه يعتبر مدة صلاحية منتهية أي قديم الطراز ؟

أنتم كرجال هل تفضلون حرية اليوم أم عقلية والدكم يالامس أي المشي على خطى الوالد ؟

أنتن كنساء بكل صراحة هل تتقبلون صرامة رجال الأمس في رجال اليوم ؟