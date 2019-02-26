أزواج وزوجات من الأرشيف

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,454
نقاط التفاعل
24,737
النقاط
1,951
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد قسم الحياة الزوجية أهلا وسهلا بكم في موضوعي هذا وفكرتي هاته

أزواج وزوجات من الأرشيف

الزواج بين الماضي واليوم لا يحتاج لتحليل وتفسير فكلكم تعرفون أنه يوجد فارق كبير بين الأمس واليوم في شتى المجالات
لكن دعوني أقول لما إخترت أن نتكلم عن أزواج وزوجات من الأرشيف وماذا أقصد بقولي
كثيرا ما نسمع عن زوج قديم التفكير أو يقال عنه زوج قديم
هذا لأننا بتنا نرى الزوج الذي يتحكم في زوجته ويدافع عن شرفه ويحدد حرية زوجته بالرجل الأرشيف أو قديم الطراز حيث أننا عشنا زمن أهالينا ورأينا كيف كانت النساء وقتها وكيف كان الرجال بحيث كان من المعيب أن تمشي المرأة قبل الرجل وكان من الإحترام الكبير والحشمة أن لا يكلم الرجل زوجته أمام والده أو والدته بعكس اليوم يغازلها أمام كل أهل البيت وكأن لا غرفة لهما
وما نراه اليوم يندى لها الجبين من تحكم المرأة في أزواجهم بعكس ما كان في الماضي
نأتي أيضا للنساء حيث أن الزوجة التي لا تزال تطيع زوجها والتي تحتشم في لباسها ومحترمة في كلامها بالعامية نقول تحشم وما تهدرش ومطيعة لزوجها بشكل كبير يقال أنها إمرأة قديمة الطراز أو كثيرا ما أسمع مشتاقة راجل بمعنى مخلياتو يذلها ويتحكم فيها
ألفاظ غريبة وليتها إقتصرت على الألفاظ بل تعدت للتصرفات بحث منذ زوال تحكم الرجل إلا من رحم ربي و حرية المرأة وقوانين الأسرية التي خنقت رجولة الرجل وباتت المرأة تتزوج القانون قبل الرجل نفسه وتهدده به وتفعل ما تريد تحت طائل مانيش كيما يماك وقت يماك ويمى راح

نقاشكم

ما رأيكم في الرجال والنساء من الأرشيف ؟
هل رجولة الرجل في بيته وتحكمه في شرفه يعتبر مدة صلاحية منتهية أي قديم الطراز ؟
أنتم كرجال هل تفضلون حرية اليوم أم عقلية والدكم يالامس أي المشي على خطى الوالد ؟
أنتن كنساء بكل صراحة هل تتقبلون صرامة رجال الأمس في رجال اليوم ؟
ألا ترون انه منذ زوال تحكم الرجال تغيرت الموازين وترجلت النساء وتخنث الرجال ؟
الخط لكم

شكرا لكم جميعا
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,163
نقاط التفاعل
20,132
النقاط
2,901
السلام عليكم
اهلا ختي ليليا ان شاء الله تكوني بخير وكل العائلة
بالنسبة لمجمل كلامك وموضوعك لخصتيه انت فالتسائل الاخير لك
واللي هو منذ زوال تحكم الرجال تغيرت الموازين
فأصبح كل ما كان محضور من كلام وافعال اصبح مباح اليوم وفي متناول الجميع
فاصبحت الرومنسية في الشارع ومواقع التواصل اكثر من الواقع المنزلي
وبفعل تحرر المرأة أصبحت تحلم بالمساوات مع الرجل والتحكم في كل شيئ
لذا أصبح الطلاق ه الوسيلة الوحيدة لتكمل تحررها

ما رأيكم في الرجال والنساء من الأرشيف ؟
في القديم كان الزوجين لا يتكلمان بحضور الاطفال او والديهم فكان الاستحياء هي السمة البارزة في حياتهم والرجل هو سيد القرارفي كل كبيرة وصغيرة
فكان الحال اشبه برجل وخادمة وليست زوجة وهذا ليست بالحياة التي جائت في الاسلام
فالحشمة والتحكم في المنزل من ابرز الاشياء في الحياة الزوجية
لكن لابد من ان تكون الوسطية هي الاحسن

هل رجولة الرجل في بيته وتحكمه في شرفه يعتبر مدة صلاحية منتهية أي قديم الطراز ؟
ليست قديمة ( ديمودي ) بطبيعة الحال فمن الجيد ان يكون الرجل هو سيد القرار الاخير في المنزل لأنه يبنى عليه

أنتم كرجال هل تفضلون حرية اليوم أم عقلية والدكم يالامس أي المشي على خطى الوالد ؟
أفضل الوسطية لا التشدد ولا استحلال كل شيء فكل حاجة والصرامة تاعها وكل موقف والرأي تاعو

أنتن كنساء بكل صراحة هل تتقبلون صرامة رجال الأمس في رجال اليوم ؟
ألا ترون انه منذ زوال تحكم الرجال تغيرت الموازين وترجلت النساء وتخنث الرجال ؟
تغيرت كثيرا فاصبحت الصراعات في الحكم والتسلط بين الزوجين كثيرة
وهذا ما يخلفه في كثير من الاحيان الطلاق

شكرا لك ختي ليليا على الموضوع الباهي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top