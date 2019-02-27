صـــورة وتعليق !؟

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الســـــــلام عليكــم,, إخواني أخواتي الأعـزاء

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خطرت على بــــالي فكرة === وارتأيت أن أطرحها في حظنكم ........ لعلكــــــم تحبونهااا !!؟

الفكــرة ببســاطة تتعلق بـ: تصويركم لصـورة

أو

نقلكم لصورة

(مع دكر المصدر لعدم انتهاك حقوق النشر والحقوق الأخرى)

_______ هاته الصورة تكووون قد أعجبتكم وربما أحببتموها ... وتريدووون أن يشارككم الآخرين بـ آرائـــــــــــــــهم فيهااا !________

أعتقد أن الفكرة جميــــلة وتستحق التجربة فعلا !!؟

ما رأيكم

على بركـــــــــــــــة الله

أعجبتي