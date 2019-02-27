صـــورة وتعليق !؟

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
132
نقاط التفاعل
282
النقاط
13
@ الســـــــلام عليكــم,, إخواني أخواتي الأعـزاء @

خطرت على بــــالي فكرة === وارتأيت أن أطرحها في حظنكم ........ لعلكــــــم تحبونهااا !!؟

الفكــرة ببســاطة تتعلق بـ: تصويركم لصـورة أو نقلكم لصورة (مع دكر المصدر لعدم انتهاك حقوق النشر والحقوق الأخرى)

_______ هاته الصورة تكووون قد أعجبتكم وربما أحببتموها... وتريدووون أن يشارككم الآخرين بـ آرائـــــــــــــــهم فيهااا !________

========================= أعتقد أن الفكرة جميــــلة وتستحق التجربة فعلا !!؟ ===========================

ما رأيكم أن نبـــــــــــــدأ فيها _ على بركـــــــــــــــة الله .. !؟



هــــــــــــــاته أول صورة - أعجبتي(y) و أحببتها💕💑 "من دووون خجل" ههههه

ما قـــولكم وما رأيــــــــكم فيهـــــا ..!؟


المصدر الأصلي: غيــــــــر معــــروف.
الرابط: موقع غوغل للصور.​
 
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