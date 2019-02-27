صـــورة وتعليق !؟

Golden Man
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
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- 282
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@ الســـــــلام عليكــم,, إخواني أخواتي الأعـزاء @
خطرت على بــــالي فكرة === وارتأيت أن أطرحها في حظنكم ........ لعلكــــــم تحبونهااا !!؟
الفكــرة ببســاطة تتعلق بـ: تصويركم لصـورة أو نقلكم لصورة (مع دكر المصدر لعدم انتهاك حقوق النشر والحقوق الأخرى)
_______ هاته الصورة تكووون قد أعجبتكم وربما أحببتموها... وتريدووون أن يشارككم الآخرين بـ آرائـــــــــــــــهم فيهااا !________
========================= أعتقد أن الفكرة جميــــلة وتستحق التجربة فعلا !!؟ ===========================
ما رأيكم أن نبـــــــــــــدأ فيها _ على بركـــــــــــــــة الله .. !؟
هــــــــــــــاته أول صورة - أعجبتي و أحببتها "من دووون خجل" ههههه
ما قـــولكم وما رأيــــــــكم فيهـــــا ..!؟
المصدر الأصلي: غيــــــــر معــــروف.
الرابط: موقع غوغل للصور.
خطرت على بــــالي فكرة === وارتأيت أن أطرحها في حظنكم ........ لعلكــــــم تحبونهااا !!؟
الفكــرة ببســاطة تتعلق بـ: تصويركم لصـورة أو نقلكم لصورة (مع دكر المصدر لعدم انتهاك حقوق النشر والحقوق الأخرى)
_______ هاته الصورة تكووون قد أعجبتكم وربما أحببتموها... وتريدووون أن يشارككم الآخرين بـ آرائـــــــــــــــهم فيهااا !________
========================= أعتقد أن الفكرة جميــــلة وتستحق التجربة فعلا !!؟ ===========================
ما رأيكم أن نبـــــــــــــدأ فيها _ على بركـــــــــــــــة الله .. !؟
هــــــــــــــاته أول صورة - أعجبتي و أحببتها "من دووون خجل" ههههه
ما قـــولكم وما رأيــــــــكم فيهـــــا ..!؟
المصدر الأصلي: غيــــــــر معــــروف.
الرابط: موقع غوغل للصور.