الخروج للمظاهرات فتنة ام شر لابد منه ام ظاهرة ايجابية

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
نعيش على وقع حراك شعبي غير مسبوق في بلادنا الحبيبة
في وقت جدا حساس محليا و إقليميا
في وسط هرج و مرج في الدول المجاورة لنا
و في ظل صعوبة السيطرة على المنابر الاعلامية بسبب كثرتها و تنوعها و تنوع مشاربها و اهدافها
بين المخلص و العميل و عدم الجدية في منابر اخرى
ها الحراك صاحبه تراشق كبير بين عدة اطراف
السلطة تراه امر صحي و دليل على الديمقراطية و الحرية و ان الحراك جاء كمطالبة بتصليحات سياسية و اقتصادية
احزاب المولات تراه نكران لجميل الرئيس الذي ضحى بصحته من اجل الجزاير
المعارضة تراه ردة فعل على الوضع السياسي الذي آلت إليه البلاد و ان في البلاد خيرات كبيرة لم تستغل و لم تستعمل كما ينبغي
المتدينون يرون حرمة الخروج عن الحاكم و يقولون انها فتنة و آخرها شر كبير
كنظرة اولية من حيث التوقيت هناك تساؤلات منطقية نطرحها
عن التوقيت هل جاء بالصدفة انه مصادفة لنفس توقيت الفتن التي وقعت في ليبيا و سوريا
ام في الامر مؤامرة مدبرة من ايادي خارجية تستعمل اجساد داخلية غير جادة او غبية
بالمنطق ايضا كل دول الربيع العربي تحولت الى أسوأ مما كانت عليه
بالمنطق ايضا نهار تتخلط راح يخلصها الشعب و ليس المسؤولين
بالمنطق مرة اخرى كل المنظرون للحراك يعيشون في لندن و في الخارج و لا واحد داخل الوطن يعني راهم بعاد على الجمر
في ظل كل هته التناقضات انت ما رأيك
كمعلومة بسيطة فقط في سوريا بدأت بالورود هكذا
لتنتهي هكذا
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