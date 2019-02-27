طلاسم سحرية لجلب الحبيب لكن حلال

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
في كثير من الاحيان نشتكي
خذلان القريب
و فراق العزيز
و هجران الحبيب
متسائلين عن السبب في حصول ذالك يصيب
مع اننا كنا في افضل حال بالامس القريب
فينتابنا الحزن الرهيب فتصبح و تمسي و انت كئيب
فتفكر كالحواسب لتفهم سبب فقدان الحبيب
بينما الحل و الدوا بلا طبيب
منك لو كنت ذا عقل لبيب
اخي تشتكي فقدان الحبيب
و انت مكشر الوجه كالذيب
و لسانك ينطق بالمعيب
و يداك كالكلاليب
و نظراتك حادة كالجلاد العتيد
و يوم حاجة الناس إليك تعامل كالغريب
و لا يسمع لك في الزيارة دبيب
و روحك باردة كالجليد
اخي إليك طلاسم لجلب الحبيب
أولها كن باسم الثغر و كفاك نحيب
و عطر نفسك و روحك و بدنك بالأخلاق و الطيب
و كن مع الاحباب في المناسبات و بلا مناسيب
و كن كريما جوادا و اخرج ما في الجيب
و اختر جميل الكلام و علم لسانك منه يطيب
و كن طيبا في تعاملك سهلا و كفاك ترهيب
و يا ليتك مرة على مرة تعمل عشى للحبيب
فيه لحم غنمي و كوكا كولا و زبيب
و تخربه مبكرا و ليس قبل المغيب
هكذا يأتيك مسرعا ها الحبيب
و لعشائك و عزومتك مجيب
بيناتنا نهار تعرضه عرضني و الله احب العشا و راح نجي ليك يا أريب ( أريب تعني العاقل )
هههههههههههههههه سلاااام
خذلان القريب
و فراق العزيز
و هجران الحبيب
متسائلين عن السبب في حصول ذالك يصيب
مع اننا كنا في افضل حال بالامس القريب
فينتابنا الحزن الرهيب فتصبح و تمسي و انت كئيب
فتفكر كالحواسب لتفهم سبب فقدان الحبيب
بينما الحل و الدوا بلا طبيب
منك لو كنت ذا عقل لبيب
اخي تشتكي فقدان الحبيب
و انت مكشر الوجه كالذيب
و لسانك ينطق بالمعيب
و يداك كالكلاليب
و نظراتك حادة كالجلاد العتيد
و يوم حاجة الناس إليك تعامل كالغريب
و لا يسمع لك في الزيارة دبيب
و روحك باردة كالجليد
اخي إليك طلاسم لجلب الحبيب
أولها كن باسم الثغر و كفاك نحيب
و عطر نفسك و روحك و بدنك بالأخلاق و الطيب
و كن مع الاحباب في المناسبات و بلا مناسيب
و كن كريما جوادا و اخرج ما في الجيب
و اختر جميل الكلام و علم لسانك منه يطيب
و كن طيبا في تعاملك سهلا و كفاك ترهيب
و يا ليتك مرة على مرة تعمل عشى للحبيب
فيه لحم غنمي و كوكا كولا و زبيب
و تخربه مبكرا و ليس قبل المغيب
هكذا يأتيك مسرعا ها الحبيب
و لعشائك و عزومتك مجيب
بيناتنا نهار تعرضه عرضني و الله احب العشا و راح نجي ليك يا أريب ( أريب تعني العاقل )
هههههههههههههههه سلاااام