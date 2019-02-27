الوزن الصافي لأعضاء اللمة

السلام عليكم

ادا كان وزن

فكم يساوي وزن

وادا تحصلت على النتيجة

فما هو وزن كل واحد فيهم

وادا توصلت لهده النتيجة فمن يستعمل الريجيم بطرقة صحيحة وما هي الحمية الغدائية التي يتبعها كل واحد فيهم مع دكر الأغدية

وهل تنصح بها كل أعضاء اللمة

مع العلم ان احدهم يأكل فوق الكلافي وعيناه على اللمة والردود