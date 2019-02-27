الوزن الصافي لأعضاء اللمة

zagane

zagane

:: عضو بارز ::
إنضم
2 جويلية 2007
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السلام عليكم
ادا كان وزن

zagane + sami44 = 200 kg
zagane + Amine-Med = 240 kg
sami44 + Amine-Med = 100 kg


فكم يساوي وزن

zagane + sami44 + Amine-Med = ?????kg

وادا تحصلت على النتيجة
فما هو وزن كل واحد فيهم
الامين محمد ????? =
sami44 ????? =
zagane ????? =

وادا توصلت لهده النتيجة فمن يستعمل الريجيم بطرقة صحيحة وما هي الحمية الغدائية التي يتبعها كل واحد فيهم مع دكر الأغدية
وهل تنصح بها كل أعضاء اللمة
مع العلم ان احدهم يأكل فوق الكلافي وعيناه على اللمة والردود
 
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