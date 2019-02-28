kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
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- نقاط التفاعل
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- النقاط
- 551
متوفر مبلغ 500 دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 197دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
سعر الدولار = 197دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .