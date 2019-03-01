مسيرة سلمية لماوية .....من أجلك يا وطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رواد القسم جمعة طيبة تقبل الله منكم ومنا خالص الدعاء

الكل يعرف ما يحدث هذه الأيام والله يجعل هذا البلد آمنا يا رب

مظاهرات سلمية ومشي وهتافات

شعارات على الأيادي تحمل وآلام وأوجاع ونزيف القلوب يقهر

نأسف لك يا بن بولعيد ....ما هكذا أردنا

ونسأف لك يا جميلة بوحيرد .... كنت إمرأة بألف رجل .....وفينا حرائر كالموؤودات ندفن

نأسف لك يا زيغود يوسف .....جاهدت وحاربت خططت ونفذت ..ليرفرف علمها فأوطيت رؤوسنا ....منكم عذرا

أطلب السماح من جيل الثورة الذي عشقته من التاريخ ومن الكتب

أعتذر من المجاهدين والشهداء

لكل من احرقتهم فرنسا وعذبتهم ماتو لنعيش نحن

أقول هم عاشو ونحن مدفونين أحياء

أولادهم يعالجون ونحن من نتوجع

أولادهم من يمرحون ونحن من ندمع

أولادهم من يلبسون ونحن من نتعرى

زوجاتهم من تسافر وتشتري الذهب والألماس

وأمهاتنا عشن على الماء والخبز اليابس

عذرا منكم يا من حررتم الجزائر لكنها لم تحرر

عذرا يامن جلبتم إستقلال الأرض والشجر والحجر

وبقينا نحن مستعمرون من قلوب كالحجر

عذرا منك يا بلادي .......فتبقين انت فوق الرؤوس ترفرفين

وعن علو شأنك في العالم كله تبقين



كلمة مني ومن أعضاء المنتدى في مسيلاة سلمية لماوية

خاوة خاوة

نحن اولاد الشعب الواحد الزاوولة والبسطاء والناس اللي همها تاكل الحلال وتعيش المريض يداوي والعازب يتزوج والمتزوج يحمي عايلتو وولادو

والبنات حلمهم يقراو يتعلمو ويتزوجو ويجيبو أولاد

حلمنا بسيط يا بلادي ما طمعناش بالملايير ما عشناش بيهم

حينا للدنيا عراة ونروحو منها عراة إلا حقيبة الأفعال



مني كلمات كانت لبلادي في مظاهرة سلمية عفوية نابعة من قلب متألم حقي في العلاج لم آخذه

وحقي في حتى مبغ زهيد للمعاقين لم آخذ

ولا أريد ان أخذ اريد فقط ان تكوني آمنة



على خطاي يا أعضاء أريد منكم كلمات من القلب لهذا البلد