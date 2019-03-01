ما قيل عن شباط من أمثال

أمثال شعبية عن شهر شباط



يتميز شهر شباط بتقلبات الطقس فيه، وكان يدعى عند عامة الناس بالشهر الأعور بسبب عدد أيامه التي تقل عن 30 يوما، وقد تناول التراث الشعبي في دول بلاد الشام " الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان " شهر شباط من خلال العديد من الأمثال الشعبية ، واعتبرته غير محدد الهوية متقلب بين الصيف والشتاء، حتى أن الكثير من البشر المتقلبين المزاج يُشَبّهون بشباط.

من الأمثال الشهيرة التي تتحدث عن تقلب أيام شهر شباط بين المشمسة والماطرة والدافئة والباردة وما يرافقها من صفات تميز هذا الشهر ما يأتي:



1) راح العاقل كانون وإجا شباط المجنون.

2) شباط غيمو وهواه أحسن من شمسو وشتاه.

3) شباط شبطنا وربطنا وروايح الصيف أجتنا.

4) الصيت لشباط والفعل لآذار.

5) شباط أوعالو لا يغرك اعتدالو.

6) مثل غيمة شباط محركة الشتا.

7) سأل آذار شباط شلون تركت الناس.

8) الصيت للمربعانية والفعل لشباط.

9) راح شباط الغدار وإجا آذار الهدار.

10) غيمة شباط ولا صحوة كانون.

11) شمسة شباط وغيمة آذار من نعايم الله الكتار.

12) شباط ما بيخبي شمسه.

13) شباط بيضحك عالنسوان.

14) ما بين شباط والصيف زرقة فارة.

15) امش على غيم كانون ولا تمش على غيم شباط.

16) بشباط بيبيض العاقلة والمجنونة (الجاج)

17) شباط مهما شبط ولبط ريحة الصيف فيه.

18) شباط فروته مخزقة.

19) برد شباط بيمنع الجراد والقحاط.

20) شمس شباط بتعلم عالبلاط.

21) في شباط يعرق الباط.

22) شمس شباط لكنتي وشمس آذار لأختي وشمس نيسان لبنتي.

23) بشباط بتهورن القطاط.

24) شباط عدوّ العجايز.

25) كل ساعة برأي مثل غيمة شباط.

26) سرحنا أول شباط ع زراعة العنبات.

27) مثل شهر شباط .ما على كلامه رباط.

28) بين شباط وآذار تأخرت كتير يا زارع الأشجار.

29) قمح شباط ما بيملّي الرباط.....