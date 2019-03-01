طلب مساعدة أو توجيه

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Y

yyouceff

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 مارس 2019
المشاركات
1
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0
النقاط
2
العمر
29
أنا بصدد التوجه الى أحد البنوك التالية : بي أن بي باريبا - سوسييثي جينيرال - أي بي سي بنك - تراست بنك - للأنشاء رصيد بنكي + الحصول على كرت فيزا بالأورو
اي هذه البنوك في رأيكم الأفضل مع العلم انني لا أشتري من النث و انما لعمل اشهارات في الفيسبوك و اليوتوب و ايضا لغرض السفر دون حمل الاورلق النقدية معي
مهتم كثيرا ب بي أن بي باريبا لتواجده في اوروبا بكثرة ما رأيكم ؟ افيدوني بمعلومات جزاكم الله
 
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