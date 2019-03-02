وحوش.. لا بدّ من تصفيتهم.. نقطة إلى أول السطر

سيزانو sizano

سيزانو sizano

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الاغتصاب والقتل والمعاصي والجريمة والاختطاف... ليست بسبب الأفلام والمسلسلات.. آسف يا اخوتي.. لا دخل للأفلام في الاغتصاب لأن الوحش وحش والقاتل قاتل والكافر كافر.. فلو قلنا بأن الأفلام هي السبب فيما يحدث من آثام ومعاصي وجرائم، لأصبح المغتصب والقاتل والكافر.. كل منهم بريئا لأنهم "المساكين" تأثروا.. إذن فلنعدم الأفلام ونبرئ القتلة الفجرة.. كلنا رأينا العنف ورأينا الاباحيات يوما ما ورأينا الجريمة وأدمنا أفلام القتل والاختطاف وحتى الأفلام والمسلسلات التي تجدف وتكفر بالله أقصد المسلسلات والأفلام الغربية طبعا، لكن لم نغتصب ولم نكفر ولم نقتل ولم نقتل ولم نختطف.. هؤلاء وحوش لم يجدوا من يقف في وجوههم فراحوا يعيثون فساذا في الأرض، يفعلون كل الآثام.. ونحن نتفلسف ونقول التلفزيون والأفلام والغرب.. هؤلاء مرض قاتل.. وحوش.. ولا بدّ من تصفيتهم.. نقطة إلى أول السطر..
مع تحية سيزانو
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
sami44

sami44

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الجريمة موجودة من الازل يا اخي سعد
منذ ان خلق الله الارض وما عليها خلق الخير والشر
وهما متصارعان الى ان يرث الله الارض وما عليها
بالفعل من وصفتهم بالوحوش وحوش بحق وهذه الكلمة قليلة في حقهم لانهم مجرمون مع سبق الاصرار والترصد
اما بالنسبة للتلفزيون والافلام وما ذكرت في بعض الاحيان يكون لها تأثير على نفسية وشخصيةالانسان خاصة افلام العنف لصغار السن
وهناك مجرمون بالفطرة
وهناك من دفعتهم اوضاع اجتماعية معينة الى دخول عالم الاجرام
وهناك من دفعتهم المهلوسات والمخدرات الى دخول عالم الضلام والاجرام فتموت قلوبهم
هدانا الله واياهم
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

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9
لا يمكن أن يصبح الإنسان مجرما بسبب الظروف مستحيل.. النفس الشريرة هي السبب..
نفس خيّرة ونفس شريرة..
في الغرب يستخدمون النفسية والظروف للتخفيف عن المجرمين وعندما يخرجون يرتكبون الجرائم من جديد.. كلمة الظروف والنفسية حجة الكثير للهروب من العقاب
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
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قال سيزانو sizano:
لا يمكن أن يصبح الإنسان مجرما بسبب الظروف مستحيل.. النفس الشريرة هي السبب..
نفس خيّرة ونفس شريرة..
في الغرب يستخدمون النفسية والظروف للتخفيف عن المجرمين وعندما يخرجون يرتكبون الجرائم من جديد.. كلمة الظروف والنفسية حجة الكثير للهروب من العقاب
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مشكور اخي سعد على التعقيب لكن
اتقصد ان الانسان يولد اما شرير او خير انا لا اوافقك الرأي
واتمنى ان تقنعني لقد اعجبني موضوعك كثيرا
 
سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
106
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188
النقاط
9
الله يخلقنا خلقا من بعد خلق نفس يلهمها فجورها وأخرى يلهمها تقواها.. لكن ليس معنى ذالك أنّه سبحانه وتعالى يخلقنا أخيارا وأشرارا لا بلى.. الله يخلقنا، ثم يضع أمامنا الخير والشر ويلهمنا معرفة الخير والشر، فنختار إمّا طريق الأبرار أو طريق الفجار، والله يخيّرنا ونحن في الغيب.. هو يعرف قبل أن يخلقنا ما سنكون عليه، هو يعرف أننا عندما نخلق سنكون مع أصحاب السعير أو أصحاب الفردوس، فينا الشقي والسعيد.. هو يعرف أنّنا وقبل أن نولد وقبل البدء وقبل التكوين أنّنا من يكون نبيا ومن يكون شيطانا، بأيدينا لا بأيدي أحد والله ليس بظلام للعبيد.. أما الظروف فلا علاقة للخير أو الشر بها، ولدان يعيشان في بيت واحد من أب واحد وأم واحدة .. أحدهما يصبح رجلا طيبا والآخر يصبح قاتلا محترفا.. فلا الجاني الأب ولا الأم ولا الأخ ولا الظروف لكن النفس الأمارة بالسوء.. وإلاّ فإن كانت الظروف والقدر هي السبب فغدا أخرج وأختطف وأقتل وأغتصب وأسرق وأقول الظروف هي السبب فلا تلومُنَّ إلاّ أنفسكم والسلام
 
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