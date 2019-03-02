وحوش.. لا بدّ من تصفيتهم.. نقطة إلى أول السطر

الاغتصاب والقتل والمعاصي والجريمة والاختطاف... ليست بسبب الأفلام والمسلسلات.. آسف يا اخوتي.. لا دخل للأفلام في الاغتصاب لأن الوحش وحش والقاتل قاتل والكافر كافر.. فلو قلنا بأن الأفلام هي السبب فيما يحدث من آثام ومعاصي وجرائم، لأصبح المغتصب والقاتل والكافر.. كل منهم بريئا لأنهم "المساكين" تأثروا.. إذن فلنعدم الأفلام ونبرئ القتلة الفجرة.. كلنا رأينا العنف ورأينا الاباحيات يوما ما ورأينا الجريمة وأدمنا أفلام القتل والاختطاف وحتى الأفلام والمسلسلات التي تجدف وتكفر بالله أقصد المسلسلات والأفلام الغربية طبعا، لكن لم نغتصب ولم نكفر ولم نقتل ولم نقتل ولم نختطف.. هؤلاء وحوش لم يجدوا من يقف في وجوههم فراحوا يعيثون فساذا في الأرض، يفعلون كل الآثام.. ونحن نتفلسف ونقول التلفزيون والأفلام والغرب.. هؤلاء مرض قاتل.. وحوش.. ولا بدّ من تصفيتهم.. نقطة إلى أول السطر..

مع تحية سيزانو