نريد مسيرات سلمية لا رومانسية

لا أفهم ما علاقة الورد والفتيات اللواتي رحن يمنحن رجال الأمن الورود؟؟مسيرات سلمية لا رومانسية عجيب أمر الجزائريات.. يقلدن كلّ شيء.. لماذا تمنحينه وردة.. حتى أنّ أحدهم أمسكها من ذراعيها ولولا الحشد لعانقها؟ أنثروا الورد على الجميع.. أرموا الورد على الجيش والشعب لا وردات مع همسات وبعدها لقاءات.. ليس كل شيء جميل يمكن أن يكون حلالا أو منطقيا.. ليست الوردة هي من تجلب السلام... فتاة خرجت وسط الزحام حيث كان هناك مرضى القلوب.. وهناك من راح يعلق ويقول ليتني كنت من الأمن لتعطيني النساء الورد ورجل قال أنا من الأمن هذا عنواني أريد وردا.. وشباب يصرخ: عطاتلوا وردة.. هاو حشم منها.. هل رأيتم كيف تتغير المفاهيم من حركة تبدة جميلة أنيقة وهي تؤدي إلى مزالق.. اعطي وردة لوالدك لزوجك لأخيك لأمك خاصة لجارتك.. والشرطي الذي ينظم المسيرات لا ينتظر وردا بل نظاما.. وشعارات مستفزة غير مدروسة: نظان قاتل.. متى قتلكم؟؟؟ والرئيس جاء بالأمن؟ نعم مرض شفاه الله الشافي ورزقنا رئيسا يخاف فينا الله؟ أنا ضد الخامسة لكن مع السلم.. هناك من كان ينادي: يا شرطي نحكي الكاسكيطة وارواح معانا؟ هل فيكم رجل عاقل رشيد؟ هل هناك مأوى شديد؟ هذا تحريض على التمرد وليس في صالحنا جميعا... من أين تأتي هذه الشعارات المدسوسة المسمومة؟ من شباب لا يعرف ماذا يفعل؟ أم من أفاعي خلف الستار؟ ؟؟؟ هذا رأيي فماذا ترون؟؟؟