كتاب أحب تصميم الشعارات

مقدمة عن المؤلف:

دايفد آيري مصمم جرافيكس من إيرلندا الشمالية في التسعينات عندتسجيله في أول دورة في تصميم الجرافيكس أصبح مفتونا ومهتماً جداًبالهويات التجارية. وبعد أن ا كتسب مهاراته وصار متمرساً في العمل فيسوق الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إتخذ قراراً حكيماً وهو التخصصفي تصميم الهويات التجارية التي أظهرت شغفه بها.منذ العام 2005 م تعامل دايفد مع قائمة من الشركات العالمية تثيرالإعجاب )) Yellow PagesTM (Canada), Giacom (England), and Berthier Associates (Japan) ))ويدير مدونتين من أشهر المدونات في تصميم الجرافيكس على شبكة الإنترنت( logodesignlove.com & davidairey.com (، بعدد زائرين يتجاوز ال 250000 زائراًشهرياً وأكثر من 1 مليون مشاهدة للصفحة شهرياً.التحميل الكتاب من المرفقات :