كتاب أحب تصميم الشعارات

Ghano75
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 مارس 2019
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مقدمة عن المؤلف:
دايفد آيري مصمم جرافيكس من إيرلندا الشمالية في التسعينات عند
تسجيله في أول دورة في تصميم الجرافيكس أصبح مفتونا ومهتماً جداً
بالهويات التجارية. وبعد أن ا كتسب مهاراته وصار متمرساً في العمل في
سوق الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إتخذ قراراً حكيماً وهو التخصص
في تصميم الهويات التجارية التي أظهرت شغفه بها.
منذ العام 2005 م تعامل دايفد مع قائمة من الشركات العالمية تثيرالإعجاب )) Yellow PagesTM (Canada), Giacom (England), and Berthier Associates (Japan) ))
ويدير مدونتين من أشهر المدونات في تصميم الجرافيكس على شبكة الإنترنت
( logodesignlove.com & davidairey.com (، بعدد زائرين يتجاوز ال 250000 زائراً
شهرياً وأكثر من 1 مليون مشاهدة للصفحة شهرياً.
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