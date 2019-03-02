عرض بيع متوفر 500 دولار بتكوين مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
197.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,145
نقاط التفاعل
649
النقاط
551
متوفر مبلغ 500 دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 197دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين

عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
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