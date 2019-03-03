imagini😊كامل تخيلوا معايا😁

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
57
نقاط التفاعل
74
النقاط
3
االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مرحبا واهلا وسهلا بأعضاء منتدى وزوار منتدى اعزاء.
وسعوا خيالكم😊معايا😁وإبتسموا من قلبكم❤
منقولكمش غمضوا عينيكم وتخيلوا ههههه لا خطرش إدا غلقتوا عينيكم😂😂😂متنجموش تقراو ههههههههههههههههههههههه:
نقولكم افتحوا عينيكم وروحوا بعقلكم للخيال واسع😳
تخيلوا معايا تكون راقد على مخدة وسرير من شكلاطة😘اممم ومنين تنوض صباح تشرب لماء تلقاه شراب شكولاطة😁😁😁ومنين تخرج برااا تلقا كلش مصنوع من شكولاطة يايما روعة😍😍😍😍شكولاطة بجيمع نكهات وأنواع وأشكال وداك جبل الي في قمة ممم يكون شكولاطة 😁😁😁😁
ونيعشوا شكولاطة#شكولاطة😍😍😍
هههههه عطيكم لخير ليراكم تقراو في موضوع ربي يعطيكم شكلاطة102860
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,469
نقاط التفاعل
65,781
النقاط
821
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك اختي
صح هادا تخيل هبال صح ههه
انا منين كنت صغيرة كنت نتخيل الغرقة شوكولاطة ههه
ياريت لو اطلتي شوي في الموضوع
شكرا على مشاركتنا بالتخيل تاعك تاع الدنيا شوكولاطة
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,314
نقاط التفاعل
5,708
النقاط
1,311
السلام عليكم...
متدرى بالاك يتحقق التخيل تاعك ههه
شكراا على المشاركة


ههههههههههههههه الله يعطيك الخير ولا الشكولاطة خيرههههههه

 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,788
نقاط التفاعل
14,475
النقاط
2,591
العمر
33
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ههههه باينة تحبي الشكولاطة يا محاينك كلش شيكولا شيكولا هههه
خيال واسع ما شاء الله
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
 
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