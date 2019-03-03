imagini😊كامل تخيلوا معايا😁

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مرحبا واهلا وسهلا بأعضاء منتدى وزوار منتدى اعزاء.
وسعوا خيالكممعاياوإبتسموا من قلبكم
منقولكمش غمضوا عينيكم وتخيلوا ههههه لا خطرش إدا غلقتوا عينيكممتنجموش تقراو ههههههههههههههههههههههه:
نقولكم افتحوا عينيكم وروحوا بعقلكم للخيال واسع
تخيلوا معايا تكون راقد على مخدة وسرير من شكلاطةاممم ومنين تنوض صباح تشرب لماء تلقاه شراب شكولاطةومنين تخرج برااا تلقا كلش مصنوع من شكولاطة يايما روعةشكولاطة بجيمع نكهات وأنواع وأشكال وداك جبل الي في قمة ممم يكون شكولاطة
ونيعشوا شكولاطة#شكولاطة
هههههه عطيكم لخير ليراكم تقراو في موضوع ربي يعطيكم شكلاطة
مرحبا واهلا وسهلا بأعضاء منتدى وزوار منتدى اعزاء.
وسعوا خيالكممعاياوإبتسموا من قلبكم
منقولكمش غمضوا عينيكم وتخيلوا ههههه لا خطرش إدا غلقتوا عينيكممتنجموش تقراو ههههههههههههههههههههههه:
نقولكم افتحوا عينيكم وروحوا بعقلكم للخيال واسع
تخيلوا معايا تكون راقد على مخدة وسرير من شكلاطةاممم ومنين تنوض صباح تشرب لماء تلقاه شراب شكولاطةومنين تخرج برااا تلقا كلش مصنوع من شكولاطة يايما روعةشكولاطة بجيمع نكهات وأنواع وأشكال وداك جبل الي في قمة ممم يكون شكولاطة
ونيعشوا شكولاطة#شكولاطة
هههههه عطيكم لخير ليراكم تقراو في موضوع ربي يعطيكم شكلاطة