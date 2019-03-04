باشياء كنت سأرميها لكن اووب استغليتها شوفو معايا حبيباتي

بنقابي افتخر

بنقابي افتخر

:: عضو شرفي ::
إنضم
11 ماي 2015
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واش راكم البنات سلامي اليكم وحدة وحدة توحشتكم بزاف واعذروني لاني مانيش ندخل للمنتدى لكن دائما في القلب وعساكم بخير جميعا
اليوم جيت ويديا مش فارغين هاوليكم الجديد
كان عندي قطعة قماش فرو غلفت بيها كوفر الهاتف و عملت علاقة مفاتيح وبقالي شويا قلت نغلف بيها البليغة نتاعي لي خربت بصح مازالها صحيحة ههههه وهاوليكم النتيجة ان شاء الله تعجبكم..
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102873 والان نتمى تكون عحبتكم الفكرة والى الملتقىةان شاء الله خياتي 😘😘😘
 
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