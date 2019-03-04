باشياء كنت سأرميها لكن اووب استغليتها شوفو معايا حبيباتي

بنقابي افتخر
:: عضو شرفي ::
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واش راكم البنات سلامي اليكم وحدة وحدة توحشتكم بزاف واعذروني لاني مانيش ندخل للمنتدى لكن دائما في القلب وعساكم بخير جميعا
اليوم جيت ويديا مش فارغين هاوليكم الجديد
كان عندي قطعة قماش فرو غلفت بيها كوفر الهاتف و عملت علاقة مفاتيح وبقالي شويا قلت نغلف بيها البليغة نتاعي لي خربت بصح مازالها صحيحة ههههه وهاوليكم النتيجة ان شاء الله تعجبكم..
والان نتمى تكون عحبتكم الفكرة والى الملتقىةان شاء الله خياتي
اليوم جيت ويديا مش فارغين هاوليكم الجديد
كان عندي قطعة قماش فرو غلفت بيها كوفر الهاتف و عملت علاقة مفاتيح وبقالي شويا قلت نغلف بيها البليغة نتاعي لي خربت بصح مازالها صحيحة ههههه وهاوليكم النتيجة ان شاء الله تعجبكم..
والان نتمى تكون عحبتكم الفكرة والى الملتقىةان شاء الله خياتي