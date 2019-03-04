حلم كبير
:: نجم اللمة ::
صور أطفال مضحكة مع تعاليق....👣
واش كاين عمرك شفت خدود ولا
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_ بوتفليقة ترشح للرئاسيات ......
_من نيتك صح ولا تتمسخر !!!!!!!
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استناو نخمم واش نحب الحليب ولا الحليب ..... اكيد الحليب
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من الصباح ما مسحتيليش دموعي ...!!!
امسحي خنونتي مالا ومعاها الدموع لو سمحت !!!!!
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واااااي جيت للدنيا استناو خلات عليكم ياع
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لاه راكم مقلقين رواحكم يا جماعة ...
أنا مانيش مقلق ...
ما اجمل الحياة وأنت رضيع ....
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آ آاااا خاه ڤلتلكم ذاك العام ما تعريونيش ڤدام الناس !!!!!
ما تفهموش انتم ....
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ڤالولو انتخابات ديمقراطية في دزاير
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أباباباباب شوف شوف شوف ذاك العجب !!!!!!
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-زادو فالسومة نتاع الحليب
-يا وخذي ..... نشفتلي ريڤي
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يا ميمتي واشي هذا ....بعدوه عني هذا الكلب ابن الكلب
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لما باباها يقول لأااا لماماها
-وقعت وما حدش سما عليك يا بابا ......
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تاكلو وحدكم برك ...هالكيني حليب حليب حليب
هاي الهدرة شخشوخة حارة ياو
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راني ڤاعد نخمم نبدل العائلة ما عجبتنيش ....
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ڤالولو
ڤال بوتفليقة خليوني رأيس عام واحد وما نزيدش.....
أرجو أن تنال إعجابكم وترفه عنكم
إحترامي وتقديري
واش كاين عمرك شفت خدود ولا
********************
_ بوتفليقة ترشح للرئاسيات ......
_من نيتك صح ولا تتمسخر !!!!!!!
***************
استناو نخمم واش نحب الحليب ولا الحليب ..... اكيد الحليب
**************
من الصباح ما مسحتيليش دموعي ...!!!
امسحي خنونتي مالا ومعاها الدموع لو سمحت !!!!!
******************
واااااي جيت للدنيا استناو خلات عليكم ياع
***********
لاه راكم مقلقين رواحكم يا جماعة ...
أنا مانيش مقلق ...
ما اجمل الحياة وأنت رضيع ....
******************
آ آاااا خاه ڤلتلكم ذاك العام ما تعريونيش ڤدام الناس !!!!!
ما تفهموش انتم ....
*************
ڤالولو انتخابات ديمقراطية في دزاير
*****************
أباباباباب شوف شوف شوف ذاك العجب !!!!!!
*****************
-زادو فالسومة نتاع الحليب
-يا وخذي ..... نشفتلي ريڤي
*********
يا ميمتي واشي هذا ....بعدوه عني هذا الكلب ابن الكلب
******************
لما باباها يقول لأااا لماماها
-وقعت وما حدش سما عليك يا بابا ......
*****************************
تاكلو وحدكم برك ...هالكيني حليب حليب حليب
هاي الهدرة شخشوخة حارة ياو
********************
راني ڤاعد نخمم نبدل العائلة ما عجبتنيش ....
****************************
ڤالولو
ڤال بوتفليقة خليوني رأيس عام واحد وما نزيدش.....
أرجو أن تنال إعجابكم وترفه عنكم
إحترامي وتقديري