صور أطفال مضحكة مع تعاليق 👣

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
2,591
العمر
33
صور أطفال مضحكة مع تعاليق....👣


واش كاين عمرك شفت خدود ولا 😕

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_ بوتفليقة ترشح للرئاسيات ......
_من نيتك صح ولا تتمسخر !!!!!!!
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استناو نخمم واش نحب الحليب ولا الحليب ..... اكيد الحليب

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من الصباح ما مسحتيليش دموعي ...!!!
امسحي خنونتي مالا ومعاها الدموع لو سمحت !!!!!

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واااااي جيت للدنيا استناو خلات عليكم ياع


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لاه راكم مقلقين رواحكم يا جماعة ...
أنا مانيش مقلق ...
ما اجمل الحياة وأنت رضيع ....
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آ آاااا خاه ڤلتلكم ذاك العام ما تعريونيش ڤدام الناس !!!!!
ما تفهموش انتم ....
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ڤالولو انتخابات ديمقراطية في دزاير
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أباباباباب شوف شوف شوف ذاك العجب !!!!!!
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-زادو فالسومة نتاع الحليب
-يا وخذي ..... نشفتلي ريڤي
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يا ميمتي واشي هذا ....بعدوه عني هذا الكلب ابن الكلب

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لما باباها يقول لأااا لماماها
-وقعت وما حدش سما عليك يا بابا ......
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تاكلو وحدكم برك ...هالكيني حليب حليب حليب
هاي الهدرة شخشوخة حارة ياو

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راني ڤاعد نخمم نبدل العائلة ما عجبتنيش 😏 ....

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ڤالولو
ڤال بوتفليقة خليوني رأيس عام واحد وما نزيدش.....

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أرجو أن تنال إعجابكم وترفه عنكم
إحترامي وتقديري
 
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