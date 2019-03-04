طورطة ميلاد ابنتي 😊😊

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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نقاط التفاعل
7,550
النقاط
911
العمر
28
سلام عليكم
👈بعيدا عن الأكل الصحي لازم ساعات سكريات و نشويات على أساس راني حبست السكر😅😅😅
👈المهم هاذ الوصفة من عند أم وليد دوك نحط ليكم رابط الفيديو
👈بالنسبة للتزيين مخرجليش كما حبيت كل خترة كفاه خترة عيان و خترة toooop
👈بالنسبة للشاربات برك نقصت شويا باش متجيش مشمخة بزاف ...
👈و ثاني نريحها شويا اتسما نريقلها فالليل ناكلوها غدوا لعشية و لا الليل تكون ريحت و شربت الشاربات مليح
👈وصفة مضمونة و اقتصادية
باش تجيلك كبيرة ضاعفي المقادير و لا 👈حبيتي تكون صغيرة كما نتاع أم وليد التزمي بمقادير الفيديو
👈 الوصفة في خاطر @الامين محمد و برعاية قهوة الخالة الزايخة
تيتيريرين 🎶🎶🎶🎶🎶🎶
سلام
102917102918

رابط الفيديو :
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,077
نقاط التفاعل
23,719
النقاط
2,061
ههههههههههههه
الله يعطيك الصحة اختي والله رووووووووووعة
و الله حشمت رحت تعبتك اختي باارك الله فيك و في اهلك و اولادك

يلاا لا سكر و لا ملح راح ناكل منها و اللي يكون يكون ههههههههههههه
مع هته الامور مفيش ريجيم ههههههههه
 
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