طورطة ميلاد ابنتي 😊😊

ههههههههههههه

الله يعطيك الصحة اختي والله رووووووووووعة

و الله حشمت رحت تعبتك اختي باارك الله فيك و في اهلك و اولادك



يلاا لا سكر و لا ملح راح ناكل منها و اللي يكون يكون ههههههههههههه

مع هته الامور مفيش ريجيم ههههههههه