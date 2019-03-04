طورطة ميلاد ابنتي 😊😊

sanaya
:: عضو فعّال ::
سلام عليكم
بعيدا عن الأكل الصحي لازم ساعات سكريات و نشويات على أساس راني حبست السكر
المهم هاذ الوصفة من عند أم وليد دوك نحط ليكم رابط الفيديو
بالنسبة للتزيين مخرجليش كما حبيت كل خترة كفاه خترة عيان و خترة toooop
بالنسبة للشاربات برك نقصت شويا باش متجيش مشمخة بزاف ...
و ثاني نريحها شويا اتسما نريقلها فالليل ناكلوها غدوا لعشية و لا الليل تكون ريحت و شربت الشاربات مليح
وصفة مضمونة و اقتصادية
باش تجيلك كبيرة ضاعفي المقادير و لا حبيتي تكون صغيرة كما نتاع أم وليد التزمي بمقادير الفيديو
الوصفة في خاطر @الامين محمد و برعاية قهوة الخالة الزايخة
تيتيريرين
سلام
رابط الفيديو :
بعيدا عن الأكل الصحي لازم ساعات سكريات و نشويات على أساس راني حبست السكر
المهم هاذ الوصفة من عند أم وليد دوك نحط ليكم رابط الفيديو
بالنسبة للتزيين مخرجليش كما حبيت كل خترة كفاه خترة عيان و خترة toooop
بالنسبة للشاربات برك نقصت شويا باش متجيش مشمخة بزاف ...
و ثاني نريحها شويا اتسما نريقلها فالليل ناكلوها غدوا لعشية و لا الليل تكون ريحت و شربت الشاربات مليح
وصفة مضمونة و اقتصادية
باش تجيلك كبيرة ضاعفي المقادير و لا حبيتي تكون صغيرة كما نتاع أم وليد التزمي بمقادير الفيديو
الوصفة في خاطر @الامين محمد و برعاية قهوة الخالة الزايخة
تيتيريرين
سلام
رابط الفيديو :