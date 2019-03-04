المصطلحات التي تحمل في طياتها خبث خفي.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك

الانسانية هي الاخلاق التي امر بها دين الاسلام باختصار

لا يوجد مايسمى بالدين المعتدل، الدين بين وهو صالح لكل زمان ومكان والحلال بين والحرام بين

الذي لا ياتمر باوامر الدين ولا ينتهي عن نواهيه امر بينه وبين خالقه وسيحاسب عليه وايضا هو الخاسر وليس الدين لكن ان يقوموا بتدوير وتغيير الدين واحكامه كما تهوى انفسهم هذا من الكفر نسال الله العفو والعافية

الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق ونساله العفو والعافية لنا ولكل المسملين

ارجو تقبل مروري

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه​