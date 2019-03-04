المصطلحات التي تحمل في طياتها خبث خفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا.
كلما سمعت مصطلح الانسانية
بدل الرحمة
والاسلام المعتدل
وكما نعلم جميعا ان الاسلام واحد وكلمة المعتدل لها عكسها
والاسلام المعتدل يسوق له اعلاميا ليلا ونهارا وهو مصطلح
مصنع جاء بعد اضحوكة ضرب برج التجارة العالمية.
ماذا تعرف عن كلمة الانسانية
وماهو الاسلام المعتدل في
نظرك ان كنت تؤمن بالمصطلحين؟
وان كان لك زيادة واستفاضة على ما قدمته زدني بورك فيك.
كلما سمعت مصطلح الانسانية
بدل الرحمة
والاسلام المعتدل
وكما نعلم جميعا ان الاسلام واحد وكلمة المعتدل لها عكسها
والاسلام المعتدل يسوق له اعلاميا ليلا ونهارا وهو مصطلح
مصنع جاء بعد اضحوكة ضرب برج التجارة العالمية.
ماذا تعرف عن كلمة الانسانية
وماهو الاسلام المعتدل في
نظرك ان كنت تؤمن بالمصطلحين؟
وان كان لك زيادة واستفاضة على ما قدمته زدني بورك فيك.