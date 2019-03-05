بين التاثر بالغير والتاثير في الغير.

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عبدالرؤوف

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا.
حياكم الله


لكل مجتمع عادات يقدسها
يتبادر لذهني من ينشر العادة
هل الطبقة المثقفة ام الناس البسطاء
هم من يؤثرون في غيرهم لأنهم متفرغون فراغا فكريا لهكذا امور ؟؟
نرى عادات جديدة تأثرت بها الاغلبية
فماهو المطلوب من الفرد لكي يصنع
الاستثناء وينجو من التأثر بتلك العادات؟
كما نعلم ان الاصل في العادات الاباحة
ما قصدته في كلامي هو ما يتعارض
مع هذا الدين الحنيف.
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يحيي اصلكم اخي الكريم
بارك الله فيك وجزاك كل خير للموضوع المميز والمهم والهادف وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
الاجابة امر واحد: ان يكون المسلم مسلما حقا وليس اسما ويعرف دينه جيدا
فالاسلام حياة ومعاملات واخلاق قبل ان يكون عبادات وليس صوم وصلاة فقط هي العبادة بل كل شيء في حياة الانسان يجب ان يكون عبادة حتى حياته ونومه ومماته وووووووو
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم ونسال الله الهداية والثبات والعفو والعافية لنا ولكل امة محمد صلى الله عليه وسلم
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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