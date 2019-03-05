بين التاثر بالغير والتاثير في الغير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا.

حياكم الله





لكل مجتمع عادات يقدسها

يتبادر لذهني من ينشر العادة

هل الطبقة المثقفة ام الناس البسطاء

هم من يؤثرون في غيرهم لأنهم متفرغون فراغا فكريا لهكذا امور ؟؟

نرى عادات جديدة تأثرت بها الاغلبية

فماهو المطلوب من الفرد لكي يصنع

الاستثناء وينجو من التأثر بتلك العادات؟

كما نعلم ان الاصل في العادات الاباحة

ما قصدته في كلامي هو ما يتعارض

مع هذا الدين الحنيف.