معلومة طبية بطريقة هزلية ومسلية: قرحة المعدة، الطبيب فالمظاهرات ينصح ... ما تراطيش هههه

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:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
سلاااامو أهل اللمة الغوالي
علابالي راني نطول عليكم والله الأمر ما بيدي الدراسة راهي على اشدها العام هادا صعيب ومشارجي أعذرو تواجدي القليل ...
نروحو لحكايتنا مباشرة بلا ما نطول عليكم اكثر
للأمانة العمل من اعداد زميل لنا فالكلية شاركها معانا فمجموعات الطب والصيدلة فاعجبتني قلت لازم نشاركها مع ناس اللمة حجة وفرجة
على بركة الله ....~
يااااه ... منين طلعت الشمس اليوم ...شوفو شوفو جماعة الطبيب وخرج يمانيفستي معانا ....
لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله
_وعلاه انا ماشي بنادم وقيلا ...كيما تخرجو نخرج
_لالا ماقلناش ... ديجا جابك ربي بليز حبيت نسقسيك على موضوع صحي ...لكن باطل ..مانيش رافد دراهم
بليز ..
_لا
_بليز
_لا
بليز
_ كي ...مي ازرب ماطولش ..
_ يادكتور ... المعدة تاعنا ياخي تهضم اللحم ؟؟ وهي لحم ..وعلاه ماتهضمش روحها هي تاني ؟؟ ي اودي شفت حلم نوضني من الرقاد وانا نرعش ...مابقاتش عندي معدة ... هضمت روحها بروحها البهلولة
_ اممم بون كيستيون ... Parceque المعدة راهي دايرة les gants كيما مرتك
_ واش دخل العائلة هنا ؟؟
_ مرتك كي تستعمل l'esprit de sel ( روح الملح ) تدير les gants باش تحمي يديها ...كيف كيف ..المعدة عندها مخاط يحميها من الحموضة الكبيرة الموجودة اللي تهضم أي حاجة ...
_ ااهه اوكي ...ايتسما لوكان ماشي هذاك المخاط المعدة راح تهضم روحها ...تتجرح ..وكي تتجرح راح تصالنا قحرة المعدة ياخي؟؟ ...je connais je connais moi ...
_ قرحة ماشي قحرة ...قالو je connais moi ...
_ ربي يسامحك ...حطمتلي المشاعر ...صحا واش هوما الاسباب اللي ديرلنا قرحة المعدة ؟
_ كاين بزاف لكنها أهمها زوج أسباب :
السبب الأول بكتيريا اسمها hilecobacter pylori .. البكتيريا هذه الوحيدة اللي تتحمل العيش في الحموضة تاع المعدة ... بكتيريا صامطة على واحد الرئيس ...تلصق في جدار المعدة ...عندبالها كرسي وتعيش حياتك كاملة ..ني عهدة لا والو... ونلقاوها عند أغلب الجزائريين ..رانا قاع مصابين ياجدك ...غالبا تكون بدون اعراض لكن احياننا تديرلنا التهاب ...وين يتدخل الجهاز المناعي باش يقضي عليها ... جدار المعدة كي #المواطن_البسيط يروح ضحية للحرب ويتجرح لأنو الباكتيريا كانت لاصقة فيه .. عقلية يا نبقى يالإرهاب ...خيرو والحمض يغتنم الفرصة ويركب الموج ويهجم على جدار المعدة وهكذا تصرالنا القحرة ..اااه القرحة ...
_ ا صحا والسبب الثاني واش هو ؟..
_هي مضادات الالتهابات الغير الستيرويدية #AINS ...هذيك تاع السطر . خصوصا #الأسبرين ،#ايبوبروفان ،#ديكلوفيناك ... عندها اعراض جانبيه اذا استعملت لفترة طويلة وبدون اذن للطبيب من بينها انها #تقلل من افراز المخاط في المعدة ...وكي يروح المخاط .. الحمض يشوف اللحم تاع المعدة ويقولو ...اروح دركا نوريلك ...تتخبا مني اه ..ارواح حاب نهدر معاك برك والله مانديرلك والو ... والبقية تعرفها ...
والأدوية هذه تقلل من السرعة تاع تجلط الدم .. وهذا مايخلي المعدة تبقى مجروحة لمدة أطول ...
والدخان كذلك من أهم الأسباب ...
_اممم ..مليح ..صحا واش هي المضاعفات تاع هذه القحر ...اهه القرحة ..القررررحة ...؟
_ قادر #تتثقب المعدة كامل وين يلزملك عملية جراحية .. قادر تفقد بزاف دام وتدخل في غيبوبة ...وقادرة القرحة تطور الى #سرطان_المعدة لا قدر الله ..
_تتثقب ؟؟ المعدة ماتتعمرش ؟؟حاب يقول ناكل ومانشبعش .. ولا كيفاه ؟؟
_ وعلاه كاش نهار شبعت انتا ...ياكل بسلامتو
_ صحا واش هي الاعراض؟ ...
_ تتغير من حالة لحالة ...لكن أغلب الحالات يكون #السطر والألم في المعدة بزاف ..على شكل تشنجات ...هذا الألم يجي ويروح كي تنفحلو ..ينقص كي تاكل لكن بعدها بمدة قليلة يهيج تاع الصح ...حتى تولي تخمم تاكل ...ماشي تاكل وماتشبعش ..
_ نخمم ناكل ...امالا انا نروح ...كاش مابقات معيشة فهذه البلاد اذا راحتلي حتى المتعة تاع الماكلة ....بزاف يامولاي ...صحا كاش وقاية ...غير الماكلة ماتقربليش يرحم باباك
_ النظافة والاكل الصحي لتفادي الإصابة بالبكتيريا ... والابتعاد قدر الإمكان على مضادات الالتهاب بدون اذن الطبيب ...واذا تحتمت استعملهم لمدة لا تتجاوز الخمس ايام وبعد الماكلة ...الله غالب عندك معدة وحدة ...استحفظ عليها وإلا راح تعاني ... والناس اللي عندهم قرحة وللا اكبر من 65 سنة ممنوع منعا باتا بدون إذن الطبيب
_طفرها غير نكاز عندو #زوج_معدات ياجدك ... البكتيريا ويتلفلها حساباتها...صامط عليها يابن عمي ...
_ ايا نروحو نمانيفستيو ايا ... pouvoir assassin .. صامدون صامدون أكثر من البكتيريا صامطون ...
_اييه .. يتسما اللي رآهم يسرقو وياكلو ومايشبعوش المعدة تاعهم مثقوبة وللا كيفاه...اتسما affaires تاع بكتيريا هذا مكان ؟؟
_ بركا ماتفلسف علينا يرحم باباك ...ياو هذوك البكتيريا وتحشم تعيش في المعدة تاعهم ...تخاف ربي ..ماتقدرش تاكل لحرام ...راك شايف ...
من اعداد Abdallah Mosbah
فقط اضافة من عندي : هاد البكتيريا تجي فالماكلة والما كي ننفخو عليه عليها نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن النفخ فالطعام والشراب ...~
دمتم
علابالي راني نطول عليكم والله الأمر ما بيدي الدراسة راهي على اشدها العام هادا صعيب ومشارجي أعذرو تواجدي القليل ...
نروحو لحكايتنا مباشرة بلا ما نطول عليكم اكثر
للأمانة العمل من اعداد زميل لنا فالكلية شاركها معانا فمجموعات الطب والصيدلة فاعجبتني قلت لازم نشاركها مع ناس اللمة حجة وفرجة
على بركة الله ....~
يااااه ... منين طلعت الشمس اليوم ...شوفو شوفو جماعة الطبيب وخرج يمانيفستي معانا ....
لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله
_وعلاه انا ماشي بنادم وقيلا ...كيما تخرجو نخرج
_لالا ماقلناش ... ديجا جابك ربي بليز حبيت نسقسيك على موضوع صحي ...لكن باطل ..مانيش رافد دراهم
بليز ..
_لا
_بليز
_لا
بليز
_ كي ...مي ازرب ماطولش ..
_ يادكتور ... المعدة تاعنا ياخي تهضم اللحم ؟؟ وهي لحم ..وعلاه ماتهضمش روحها هي تاني ؟؟ ي اودي شفت حلم نوضني من الرقاد وانا نرعش ...مابقاتش عندي معدة ... هضمت روحها بروحها البهلولة
_ اممم بون كيستيون ... Parceque المعدة راهي دايرة les gants كيما مرتك
_ واش دخل العائلة هنا ؟؟
_ مرتك كي تستعمل l'esprit de sel ( روح الملح ) تدير les gants باش تحمي يديها ...كيف كيف ..المعدة عندها مخاط يحميها من الحموضة الكبيرة الموجودة اللي تهضم أي حاجة ...
_ ااهه اوكي ...ايتسما لوكان ماشي هذاك المخاط المعدة راح تهضم روحها ...تتجرح ..وكي تتجرح راح تصالنا قحرة المعدة ياخي؟؟ ...je connais je connais moi ...
_ قرحة ماشي قحرة ...قالو je connais moi ...
_ ربي يسامحك ...حطمتلي المشاعر ...صحا واش هوما الاسباب اللي ديرلنا قرحة المعدة ؟
_ كاين بزاف لكنها أهمها زوج أسباب :
السبب الأول بكتيريا اسمها hilecobacter pylori .. البكتيريا هذه الوحيدة اللي تتحمل العيش في الحموضة تاع المعدة ... بكتيريا صامطة على واحد الرئيس ...تلصق في جدار المعدة ...عندبالها كرسي وتعيش حياتك كاملة ..ني عهدة لا والو... ونلقاوها عند أغلب الجزائريين ..رانا قاع مصابين ياجدك ...غالبا تكون بدون اعراض لكن احياننا تديرلنا التهاب ...وين يتدخل الجهاز المناعي باش يقضي عليها ... جدار المعدة كي #المواطن_البسيط يروح ضحية للحرب ويتجرح لأنو الباكتيريا كانت لاصقة فيه .. عقلية يا نبقى يالإرهاب ...خيرو والحمض يغتنم الفرصة ويركب الموج ويهجم على جدار المعدة وهكذا تصرالنا القحرة ..اااه القرحة ...
_ ا صحا والسبب الثاني واش هو ؟..
_هي مضادات الالتهابات الغير الستيرويدية #AINS ...هذيك تاع السطر . خصوصا #الأسبرين ،#ايبوبروفان ،#ديكلوفيناك ... عندها اعراض جانبيه اذا استعملت لفترة طويلة وبدون اذن للطبيب من بينها انها #تقلل من افراز المخاط في المعدة ...وكي يروح المخاط .. الحمض يشوف اللحم تاع المعدة ويقولو ...اروح دركا نوريلك ...تتخبا مني اه ..ارواح حاب نهدر معاك برك والله مانديرلك والو ... والبقية تعرفها ...
والأدوية هذه تقلل من السرعة تاع تجلط الدم .. وهذا مايخلي المعدة تبقى مجروحة لمدة أطول ...
والدخان كذلك من أهم الأسباب ...
_اممم ..مليح ..صحا واش هي المضاعفات تاع هذه القحر ...اهه القرحة ..القررررحة ...؟
_ قادر #تتثقب المعدة كامل وين يلزملك عملية جراحية .. قادر تفقد بزاف دام وتدخل في غيبوبة ...وقادرة القرحة تطور الى #سرطان_المعدة لا قدر الله ..
_تتثقب ؟؟ المعدة ماتتعمرش ؟؟حاب يقول ناكل ومانشبعش .. ولا كيفاه ؟؟
_ وعلاه كاش نهار شبعت انتا ...ياكل بسلامتو
_ صحا واش هي الاعراض؟ ...
_ تتغير من حالة لحالة ...لكن أغلب الحالات يكون #السطر والألم في المعدة بزاف ..على شكل تشنجات ...هذا الألم يجي ويروح كي تنفحلو ..ينقص كي تاكل لكن بعدها بمدة قليلة يهيج تاع الصح ...حتى تولي تخمم تاكل ...ماشي تاكل وماتشبعش ..
_ نخمم ناكل ...امالا انا نروح ...كاش مابقات معيشة فهذه البلاد اذا راحتلي حتى المتعة تاع الماكلة ....بزاف يامولاي ...صحا كاش وقاية ...غير الماكلة ماتقربليش يرحم باباك
_ النظافة والاكل الصحي لتفادي الإصابة بالبكتيريا ... والابتعاد قدر الإمكان على مضادات الالتهاب بدون اذن الطبيب ...واذا تحتمت استعملهم لمدة لا تتجاوز الخمس ايام وبعد الماكلة ...الله غالب عندك معدة وحدة ...استحفظ عليها وإلا راح تعاني ... والناس اللي عندهم قرحة وللا اكبر من 65 سنة ممنوع منعا باتا بدون إذن الطبيب
_طفرها غير نكاز عندو #زوج_معدات ياجدك ... البكتيريا ويتلفلها حساباتها...صامط عليها يابن عمي ...
_ ايا نروحو نمانيفستيو ايا ... pouvoir assassin .. صامدون صامدون أكثر من البكتيريا صامطون ...
_اييه .. يتسما اللي رآهم يسرقو وياكلو ومايشبعوش المعدة تاعهم مثقوبة وللا كيفاه...اتسما affaires تاع بكتيريا هذا مكان ؟؟
_ بركا ماتفلسف علينا يرحم باباك ...ياو هذوك البكتيريا وتحشم تعيش في المعدة تاعهم ...تخاف ربي ..ماتقدرش تاكل لحرام ...راك شايف ...
من اعداد Abdallah Mosbah
فقط اضافة من عندي : هاد البكتيريا تجي فالماكلة والما كي ننفخو عليه عليها نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن النفخ فالطعام والشراب ...~
دمتم