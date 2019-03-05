الحرباء بداية تغير اللون

Ghano75

Ghano75

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2 مارس 2019
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الحرباء :
تنتمي الحرباء إلى عائلة الزواحف والسحالي ، إنها حيوان ذو رأس قصير مع قرون صغيرة. ما يميزها عن السحالي الأخرى هو عيونها الدائرية الصغيرة التي يمكنها التحرك بشكل مستقل وفي جميع الاتجاهات (للأمام ، للخلف ، للأعلى وللأسفل). تمتلك الحرباء أيضًا ذيلًا طويلًا وغالبًا (يمكن أن يصل إلى نصف طوله الإجمالي ، ويمكن أن يتراوح طوله بين 25 و 50 سم) هذا النوع من الزواحف قادر على تغيير لونه عدة مرات في الدقيقة ويقلّد اللون من المكان أو الكائن الذي يعلق عليه ، لسانه بما فيه الكفاية لالتقاط الحشرات حوالي ثلاثين سنتيمترا منه.

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