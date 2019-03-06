السلام عليكم

متوفر 500 دولار PAYONEER للبيع مقابل CCP ب 190 دج

اقل مبلغ للحجز هو 100 دولار للبنك بايونير

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- ممنوع ردود جانبية

- ثابت المبلغ

يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)

- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00