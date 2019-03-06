السلام عليكم الى اين تتجه تكنولوجيا اليوم بعقولنا وعقول اولادنا ارى ان السلبيات اصبحت اكثر بكثير من الايجابيات خاصة في وسط طلاب المدارس فبدل استغلال التكنولوجيا في البحث العلمي اضحى طلابنا يستغلونها في نشر الانحلال الاخلاقي واريد ان اخصص كلامي عن تطبيق ما يعرف بالتيك توك الا ترون ان هذا الفيروس انغرس في عقول الطلاب فاصبحو يتنافسون على نشر فيديوهات لابل ويتفننون فيها والاغرب من هاذا مشاركة الاهل فهناك من يشاركه ابوه وهناك من امه ووووو لاادري فيمن العيب اكاد اجن والله اتاسف على حال الذي ال ايه مجتمعنا