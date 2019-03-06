الى اين

الوهم

الوهم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 فيفري 2019
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السلام عليكم الى اين تتجه تكنولوجيا اليوم بعقولنا وعقول اولادنا ارى ان السلبيات اصبحت اكثر بكثير من الايجابيات خاصة في وسط طلاب المدارس فبدل استغلال التكنولوجيا في البحث العلمي اضحى طلابنا يستغلونها في نشر الانحلال الاخلاقي واريد ان اخصص كلامي عن تطبيق ما يعرف بالتيك توك الا ترون ان هذا الفيروس انغرس في عقول الطلاب فاصبحو يتنافسون على نشر فيديوهات لابل ويتفننون فيها والاغرب من هاذا مشاركة الاهل فهناك من يشاركه ابوه وهناك من امه ووووو لاادري فيمن العيب اكاد اجن والله اتاسف على حال الذي ال ايه مجتمعنا
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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موضوعك طيب
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