kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
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- نقاط التفاعل
- 667
- النقاط
- 551
السلام عليكم
متوفر 100 دولار بيرفكت للبيع مقابل CCP
يباع كامل ب 190 دج
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
متوفر 100 دولار بيرفكت للبيع مقابل CCP
يباع كامل ب 190 دج
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00