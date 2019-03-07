كيف تسعين الى تغيير العادات السلبية عند زوجك

صباح النور والحب على كل الغاليات اليوم حبيباتي حبيت من كل وحدة فينا تفتح قلبها وتحكيلنا على العادات ااسلبية التي يتحلى بها زوجها وماهي الطريقة اتبعتها ليتخلص منها هاكا باه نسفادو جميعا خاصة المقبلات على الزواج وبما اني صاحبة الفكرة راح نبدا بروحي انا زوجي كان يدخن بكثرة حكيت معاه على اضرارو كلي ماحكيتش قتلو خنقتني الريحة ولا يروح لصالون كيما درتلو والو املا واحد النهار لوستي راحت لطبيب وخلات عندي ولدها عمرو خمس سنوات كي جا زوجي وقت الغدا كلا شوية وشعل قارو انا قلت لاكرم ولد لوستي روح لعمك وقلو اعطيني ندخن خاف اكرم قالي لالا يضربني وزيد هادا عيب قتلو ايه بصح باه يحبس عمك الدخان قلو راها الشيخة نتاعنا قاتلنا اقتدو بمن تحبو فهم عليا اكرم وراح لعمو وقالو تبهر عمو وقالو اقتدي بيا في حوايج ملاح قالو اكرم وكي راك عارف الدخان مش مليح علاه راك تدخن صدقوني والله من يومها حبس زوجي التدخين الحمدلله صدقوني قادرة اي عادة سلبية في زوجك تغيريها برك حاولي