احقا المجتمع الجزائري يفتخر بعروبته

السلام عليكم اهل اللمة الكرام لا ادري كيف اتطرق الى موضوعي وما المقدمة المناسبة له فوالله الحسرة تملا قلبي الحمد لله نحن الجزائريون مسلمون والى العروبة ننتسب لا نقاش في هاذا لكن هل الاغلبية يفتخرون بعروبتهمتساؤلاتي هته لم تاتي من عدم بل مما نعيشه في حياتنا اليومية عند خروجنا الى الشارع قليلا ما نجد شخصا يتحدث العربية حتى وان حدث تجدها ممزوجة بالفرنسية ولما اسرعت الى الشارع بل في البيت حدث وان زرت صديقة لي لها ابنة ذات سنتان سالتها امها هل تريدين الحليب اجابت البنت نعم لاتفاجا بامها ترد لا اعطيكي حتى تجاوبي بالفرنسية !ايضا ترى الشباب يركبون قوارب الموت لاجل الحصول على حياة افضل فهم يرون ان الغرب يعيشون افضل ولو خيرته بين جنسيته وجنسية غربية لن يتردد ولو للحظة في اختيار الاخيرة حتى طلاب الجامعات يختارون مواضيع دراسات تتناول الحضارات الغربية مع ان الحضارة العربية الاسلامية اعظم واعرق