احقا المجتمع الجزائري يفتخر بعروبته

الوهم

الوهم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
12
نقاط التفاعل
19
النقاط
3
العمر
29
السلام عليكم اهل اللمة الكرام لا ادري كيف اتطرق الى موضوعي وما المقدمة المناسبة له فوالله الحسرة تملا قلبي الحمد لله نحن الجزائريون مسلمون والى العروبة ننتسب لا نقاش في هاذا لكن هل الاغلبية يفتخرون بعروبتهم :unsure: تساؤلاتي هته لم تاتي من عدم بل مما نعيشه في حياتنا اليومية عند خروجنا الى الشارع قليلا ما نجد شخصا يتحدث العربية حتى وان حدث تجدها ممزوجة بالفرنسية ولما اسرعت الى الشارع بل في البيت حدث وان زرت صديقة لي لها ابنة ذات سنتان سالتها امها هل تريدين الحليب اجابت البنت نعم لاتفاجا بامها ترد لا اعطيكي حتى تجاوبي بالفرنسية !ايضا ترى الشباب يركبون قوارب الموت لاجل الحصول على حياة افضل فهم يرون ان الغرب يعيشون افضل ولو خيرته بين جنسيته وجنسية غربية لن يتردد ولو للحظة في اختيار الاخيرة حتى طلاب الجامعات يختارون مواضيع دراسات تتناول الحضارات الغربية مع ان الحضارة العربية الاسلامية اعظم واعرق
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,101
نقاط التفاعل
23,804
النقاط
2,061
.هي ميزة طبقة معينة اراها قليلة مقارنة بالسواد الاعظم
من الشعب الجزايري العربي المسلم

سأوضح لماذا هته الطبقة المفرنسة و المتأثرة بـ طاطا فرانسا
هته الطبقة تمكتلك اعلاما ثقيلا فمثلا جل قنواتنا التلفزيونيةتسوق
لهته الفكرة بحصصها و اشهاراتها و منتوجها المرئي
فهته الفيئة صوتها مسموع لذالك يظن انها الغالبية

لكنكم لو نزلتم الى الشارع خصوصا في ولايات الهضاب العليا و الجنوب
ستجدون العربية بضادها و قافها المحرفة والله ق راح تحس روحك عربي فحل و انت
تمشي في عين وسارة اهل الكرم و الجود
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top