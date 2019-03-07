التطبيل الإلكتروني.



بين النقد البناء والتطبيل.

من هنا ضاعت مصداقية الكلمة

ونجاعتها

فالفاشل اما يطبل له المميعين

فلا ينتبه لنفسه ويفهم انه

اخطأ فيتراجع ويداوي نفسه

واما ينتقد انتقادا لاذعا فيزيده

اصرارا على فكرته وركوب موجة

اتكلم ولا انظر لمن يعاكس فكرتي

للاسف الحكمة تكاد تضيع

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