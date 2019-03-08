abou khaled
:: عضو مُتميز ::
من أجمل ما قرأت
قيل لأَحد الوُعّاظ يا إمام : لقد طال أمَدُ الظلم...
قال: ولقد قَصُرَ عُمر الظالم...
قالوا له: ما أقسى المحنة...
فقال لهم: وما أعظم الأجر...
قالوا: كاد الأمل أن ينفذ...
فقال: وأوشك الفرج أن يأتي...
قالوا: و مالك كلما حدثناك بشيء، حدثتنا بعكسه!
قال: كذلك قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ}
ثُمَّ عَقَّبَ قائلاً : أهل الحق لا يعرفون اليأس أبداً مهما طالت جولة الباطل ؛ فأنهيار الباطل يكون سريعاً وخاطفاً كنزول المطر ، لا تيأسوا من رحمة الله ، من وسط النيران خرج ابراهيم سالماً ، ومن ظلمات البحر وبطن الحوت خرج يونس مُسبِّحاً ، ومن فرعون وجنوده والبحر خرج موسى سالماً ،
ومن كيد احزاب المشركين والمنافقين انتصر محمد صلى الله عليه وسلم وعاد لمكة فاتحاً ، والقدس الشريف تَشَرَّفَ بمحمد (صلى الله عليه وسلم) ليلة الإسراء وجاء الفاروق لفتحه راكباً وماشياً لتشرق شمس الدين الحنيف ليوم الساعه ولن تغيب باذن الله ابدا ، فلنثق بالله أنَّ الله ناصر الحق وناصر عباده المؤمنين ولو بعد حين .
قيل لأَحد الوُعّاظ يا إمام : لقد طال أمَدُ الظلم...
قال: ولقد قَصُرَ عُمر الظالم...
قالوا له: ما أقسى المحنة...
فقال لهم: وما أعظم الأجر...
قالوا: كاد الأمل أن ينفذ...
فقال: وأوشك الفرج أن يأتي...
قالوا: و مالك كلما حدثناك بشيء، حدثتنا بعكسه!
قال: كذلك قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ}
ثُمَّ عَقَّبَ قائلاً : أهل الحق لا يعرفون اليأس أبداً مهما طالت جولة الباطل ؛ فأنهيار الباطل يكون سريعاً وخاطفاً كنزول المطر ، لا تيأسوا من رحمة الله ، من وسط النيران خرج ابراهيم سالماً ، ومن ظلمات البحر وبطن الحوت خرج يونس مُسبِّحاً ، ومن فرعون وجنوده والبحر خرج موسى سالماً ،
ومن كيد احزاب المشركين والمنافقين انتصر محمد صلى الله عليه وسلم وعاد لمكة فاتحاً ، والقدس الشريف تَشَرَّفَ بمحمد (صلى الله عليه وسلم) ليلة الإسراء وجاء الفاروق لفتحه راكباً وماشياً لتشرق شمس الدين الحنيف ليوم الساعه ولن تغيب باذن الله ابدا ، فلنثق بالله أنَّ الله ناصر الحق وناصر عباده المؤمنين ولو بعد حين .