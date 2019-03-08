بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلام من ذهب



اعمال صالحة في الرخاء

سيتولاك الله برحمته في

الشدة سبحان الله إذا كان لكاعمال صالحة في الرخاءسيتولاك الله برحمته فيالشدة

عندما نلاحظ سبحان الله

الأحداث التي صارت ليونس

عليه السلام ،ان الحوت

ماكسر له عظم ولانهش له

لحم، ولاخدشة ولا أصابه

أذى ،مع أن الحوت قادر



حفظ الله في الرخاء

فحفظه الله في الشدة

لكن يونس عليه السلامحفظ الله في الرخاءفحفظه الله في الشدة



استشعر ان الله معك

"الله معك"تكفيك ليستقر

الأمان في قلبك الله معك

وقدرته ليس له حد، مهما

عظمت مصيبتك توكل على

الله وهو قادر على أن

يفرجها من حيث لاتحتسب

لذلك دائما أذكر الله واستشعر ان الله معك"الله معك"تكفيك ليستقرالأمان في قلبك الله معكوقدرته ليس له حد، مهماعظمت مصيبتك توكل علىالله وهو قادر على أنيفرجها من حيث لاتحتسب