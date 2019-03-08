اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام من ذهب
سبحان الله إذا كان لك
اعمال صالحة في الرخاء
سيتولاك الله برحمته في
الشدة
عندما نلاحظ سبحان الله
الأحداث التي صارت ليونس
عليه السلام ،ان الحوت
ماكسر له عظم ولانهش له
لحم، ولاخدشة ولا أصابه
أذى ،مع أن الحوت قادر
لكن يونس عليه السلام
حفظ الله في الرخاء
فحفظه الله في الشدة
لذلك دائما أذكر الله و
استشعر ان الله معك
"الله معك"تكفيك ليستقر
الأمان في قلبك الله معك
وقدرته ليس له حد، مهما
عظمت مصيبتك توكل على
الله وهو قادر على أن
يفرجها من حيث لاتحتسب
عليك توكلنا يارب ،ومعك
نحن في خير عظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام من ذهب
سبحان الله إذا كان لك
اعمال صالحة في الرخاء
سيتولاك الله برحمته في
الشدة
عندما نلاحظ سبحان الله
الأحداث التي صارت ليونس
عليه السلام ،ان الحوت
ماكسر له عظم ولانهش له
لحم، ولاخدشة ولا أصابه
أذى ،مع أن الحوت قادر
لكن يونس عليه السلام
حفظ الله في الرخاء
فحفظه الله في الشدة
لذلك دائما أذكر الله و
استشعر ان الله معك
"الله معك"تكفيك ليستقر
الأمان في قلبك الله معك
وقدرته ليس له حد، مهما
عظمت مصيبتك توكل على
الله وهو قادر على أن
يفرجها من حيث لاتحتسب
عليك توكلنا يارب ،ومعك
نحن في خير عظيم