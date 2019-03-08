سبحان الله...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
974
نقاط التفاعل
1,673
النقاط
51
العمر
30
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام من ذهب
سبحان الله إذا كان لك
اعمال صالحة في الرخاء
سيتولاك الله برحمته في
الشدة 🌺
عندما نلاحظ سبحان الله
الأحداث التي صارت ليونس
عليه السلام ،ان الحوت
ماكسر له عظم ولانهش له
لحم، ولاخدشة ولا أصابه
أذى ،مع أن الحوت قادر
لكن يونس عليه السلام
حفظ الله في الرخاء
فحفظه الله في الشدة
🌼
لذلك دائما أذكر الله و
استشعر ان الله معك
"الله معك"تكفيك ليستقر
الأمان في قلبك الله معك
وقدرته ليس له حد، مهما
عظمت مصيبتك توكل على
الله وهو قادر على أن
يفرجها من حيث لاتحتسب
🌹
عليك توكلنا يارب ،ومعك
نحن في خير عظيم ❤
 
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