حافظوا على قلوبكم...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
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العمر
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"حافظي على قلبك لاتغذيه
تكلمين هذا وتحبينه ثم تتركينه لأنك صادفت غيره وأعجبت به...
فتحيبنه وتبنين أحلاما وردية معه ثم يتركك مع ألمك وحسرتك وخيبة املك!!
فتحاولي أن تعالجي خيباتك وجراح قلبك بالبحث عن آخر لعله يملك علاجها!!
ولكن هيهات هيهات أن يملك...
فيفسد قلبك ويجرحه هو أيضا!
وهكذا تمضي حياتك في حسرة ثم حب #مزعوم ثم خيبة ثم حلم وردي زائف ثم خيبة....
ومن بعدها يتعب قلبك حتى لاتعودي تشعرين بشيئ لا
جرح ولافرح ولاحتى حب زوجك
...
فحافظي، على هذه المضغة التي داخل أضلعك كي لا يعاقبك الله بها.. قال مالك بن دينار "ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء".
مما راق لي


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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
983
نقاط التفاعل
1,684
النقاط
51
العمر
30
أحفظوا أنفسكم من المشاعر العابرة حتى يأتيكم من يستحق
فالحب ليس سلعة تباع أو تشترى انه ميثاق وعهد، أمام الله قبل خلقه ينشأ
في ظل الله ورضاه، ويترعرع تحت أعين الناس وبمباركاتهم وإن بدا بذنب..
فلا بد أن ينتهي بمعصية وإن أردتم نهاية طيبة.. .حافظوا على بداية نظيفة!.
🌼🌹
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله موضوع في القمة تسلمي وبارك الله فيك
وان شاء الله كل حرف كتبتيه يا اميرة في ميزان حسناتك
لقد اصبحت مدمنة على موضيعك😘
دمتي
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
983
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51
العمر
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إذا كنت في الله قد أحببتها
ومن كل قلبك أردتها
فهلم إلب باب بيتها
وعلى سنة الحبيب صلى اللع عليه وسلم إخطبها من أهلها
فما خاب من آثر الحلال على ماحرم الله
❤
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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25 ماي 2018
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983
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النقاط
51
العمر
30
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله موضوع في القمة تسلمي وبارك الله فيك
وان شاء الله كل حرف كتبتيه يا اميرة في ميزان حسناتك
لقد اصبحت مدمنة على موضيعك😘
دمتي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آهلا بيك وألف مبروك على اللون
مشكورة لمرورك العطر ولكلامك الطيب
وفيك بارك الله
وحزاكي الله خيرا كثيرا
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
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النقاط
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السلام عليكم
موضوعك جميل و في الصميم باسم الحب تقتل قلوب و مشاعر و احلام
لا يوجد إنسان كامل إنما هناك إنسان صادق و الصدق يوصلك الى اخر الطريق ليس في الحب فقط
تحياتي اختي
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
983
نقاط التفاعل
1,684
النقاط
51
العمر
30
قال Abodi84:
السلام عليكم
موضوعك جميل و في الصميم باسم الحب تقتل قلوب و مشاعر و احلام
لا يوجد إنسان كامل إنما هناك إنسان صادق و الصدق يوصلك الى اخر الطريق ليس في الحب فقط
تحياتي اختي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكمال لله سبحانه وتعالى
وكلامك صح
مشكور لمرور العطر
وبارك الله فيك
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,005
نقاط التفاعل
1,719
النقاط
571
قال اميرة المدائن:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكمال لله سبحانه وتعالى
وكلامك صح
مشكور لمرور العطر
وبارك الله فيك
وربي يسعدك سعادة الدارين
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و فيك البركة اختي الكريمة
تسلمي ربي يحفظك هذا عطر كلماتك الراقية
و لك بالمثل اختي
احترامي
 
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