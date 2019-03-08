حافظوا على قلوبكم...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"حافظي على قلبك لاتغذيه

تكلمين هذا وتحبينه ثم تتركينه لأنك صادفت غيره وأعجبت به...

فتحيبنه وتبنين أحلاما وردية معه ثم يتركك مع ألمك وحسرتك وخيبة املك!!

فتحاولي أن تعالجي خيباتك وجراح قلبك بالبحث عن آخر لعله يملك علاجها!!

ولكن هيهات هيهات أن يملك...

فيفسد قلبك ويجرحه هو أيضا!

وهكذا تمضي حياتك في حسرة ثم حب #مزعوم ثم خيبة ثم حلم وردي زائف ثم خيبة....

ومن بعدها يتعب قلبك حتى لاتعودي تشعرين بشيئ لا

جرح ولافرح ولاحتى حب زوجك

...

فحافظي، على هذه المضغة التي داخل أضلعك كي لا يعاقبك الله بها.. قال مالك بن دينار "ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء".

مما راق لي





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