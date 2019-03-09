حراك بالملايين والديناصور يابى دخول المتحف

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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منتدى الألغاز والنكت
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السلام عليك ورحمة الله

مسيرات مليونية تجوب مختلف مناطق الوطن ابهرت العدو قبل الصديق
من يشاهد الحشود الكبيرة للشباب والنساء والشيوخ تجوب الشوارع والساحات يعرف ان هناك امر جلل
امور كثيرة حدثت خلال هذه المسيرات تستوجب التوقف عندها وتحليل الامر
شباب يطالب برحيل نضام جاثم على صدورهم لسنوات خلت وكله بصوت واحد
20 سنة بركات خلونا نعيشو
اللافت للانتباه هو حضور بعض ممن تبقى من رموز ثورتنا المجيدة ومنهم جميلة بوحيرد واغيل احريز
والامر الاخر هو رفض المتضاهرين لرموز المعارضة وحتى بعض المترشحين قطعا للطريق على راكبي الامواج
وانا اتصفح موقع احدى الجرائد شدت انتباهي هذه صورة اقشعر لها بدني
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ذكرتني بخروج الشعب يوم التأهل الى كأس العالم في ام درمان
وذكرتني بصور الشعب الجزاىري يوم الاستقلال
الا يمكن لهذا الشعب ان يعيش كغيره من الشعوب

والسؤال المطروح
....كيف ترون نهاية هاته المسيرات في ضل تعنت السلطة
....اذا سلمنا بنجاح هذا الحراك الشعبي فمن ترونه قادرا على قيادة البلاد الى بر الامان ِِ( اذكر شخصية تراها انت)
...في رأيكم هل نشهد تنازلات من السلطة في ضل تواصل الحراك الشعبي
....ما الجدوى من معارضة لفضها الشارع هل هذا اعلان لموت معارضة الصالونات
...الا يمكن السلطة التلاعب كالعادة وتغيير احجار الدومنو فقط
...هناك من يقول ان هذا خروج عن الحاكم والامر مخالف ولا يجوز
... هناك من يقول ان هذه مسيرات الغراميات والسيلفي فرصة للخروج والاختلاط وليس لتغيير النضام



الخط لكم اتمنى نقاشا حسب الأسئلة المطروحة

تقبلو تحيات واحترام اخوكم سامي44
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