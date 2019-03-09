حراك بالملايين والديناصور يابى دخول المتحف





مسيرات مليونية تجوب مختلف مناطق الوطن ابهرت العدو قبل الصديق

من يشاهد الحشود الكبيرة للشباب والنساء والشيوخ تجوب الشوارع والساحات يعرف ان هناك امر جلل

امور كثيرة حدثت خلال هذه المسيرات تستوجب التوقف عندها وتحليل الامر

شباب يطالب برحيل نضام جاثم على صدورهم لسنوات خلت وكله بصوت واحد

20 سنة بركات خلونا نعيشو

اللافت للانتباه هو حضور بعض ممن تبقى من رموز ثورتنا المجيدة ومنهم جميلة بوحيرد واغيل احريز

والامر الاخر هو رفض المتضاهرين لرموز المعارضة وحتى بعض المترشحين قطعا للطريق على راكبي الامواج

وانا اتصفح موقع احدى الجرائد شدت انتباهي هذه صورة اقشعر لها بدني





ذكرتني بخروج الشعب يوم التأهل الى كأس العالم في ام درمان

وذكرتني بصور الشعب الجزاىري يوم الاستقلال

الا يمكن لهذا الشعب ان يعيش كغيره من الشعوب



والسؤال المطروح السلام عليك ورحمة اللهمسيرات مليونية تجوب مختلف مناطق الوطن ابهرت العدو قبل الصديقمن يشاهد الحشود الكبيرة للشباب والنساء والشيوخ تجوب الشوارع والساحات يعرف ان هناك امر جللامور كثيرة حدثت خلال هذه المسيرات تستوجب التوقف عندها وتحليل الامرشباب يطالب برحيل نضام جاثم على صدورهم لسنوات خلت وكله بصوت واحد20 سنة بركات خلونا نعيشواللافت للانتباه هو حضور بعض ممن تبقى من رموز ثورتنا المجيدة ومنهم جميلة بوحيرد واغيل احريزوالامر الاخر هو رفض المتضاهرين لرموز المعارضة وحتى بعض المترشحين قطعا للطريق على راكبي الامواجوانا اتصفح موقع احدى الجرائد شدت انتباهي هذه صورة اقشعر لها بدنيذكرتني بخروج الشعب يوم التأهل الى كأس العالم في ام درمانوذكرتني بصور الشعب الجزاىري يوم الاستقلالالا يمكن لهذا الشعب ان يعيش كغيره من الشعوبوالسؤال المطروح

....كيف ترون نهاية هاته المسيرات في ضل تعنت السلطة

....اذا سلمنا بنجاح هذا الحراك الشعبي فمن ترونه قادرا على قيادة البلاد الى بر الامان ِِ( اذكر شخصية تراها انت)

...في رأيكم هل نشهد تنازلات من السلطة في ضل تواصل الحراك الشعبي

....ما الجدوى من معارضة لفضها الشارع هل هذا اعلان لموت معارضة الصالونات

...الا يمكن السلطة التلاعب كالعادة وتغيير احجار الدومنو فقط

...هناك من يقول ان هذا خروج عن الحاكم والامر مخالف ولا يجوز

... هناك من يقول ان هذه مسيرات الغراميات والسيلفي فرصة للخروج والاختلاط وليس لتغيير النضام







الخط لكم اتمنى نقاشا حسب الأسئلة المطروحة



تقبلو تحيات واحترام اخوكم سامي44