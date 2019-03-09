نقاش حول العجانة المنزلية





أهلا وسهلا بكم اخوتي واخواتي



أردت مشاركتكم بموضوع عن



عجانة أهلا وسهلا بكم اخوتي واخواتيأردت مشاركتكم بموضوع عنعجانة



سانتوس



ممكن نفيد بيها شخص حاب يشريها

نوعها : فرنسية الصنع



المبلغ: زوج ملايين و 900 ألف

وظيفتها:عجن الكسرة وانواع الخبز والمعجنات

الحجم :7 لترات

تهز حوالي 8 خبزات كبار اراها مناسبة للعائلة في المنزل .

وهادي تعتبر الصغيرة في الحجم الكبيرة اكبر وتستعمل في المحلات والمخابز .



رأيي فيها : جيدة ولي عجبني فيها اكثر ان نوعيتها تطول ماش بالخف تخسر

خاصة ان والدتي عندها مثلها اكثر من 10 سنوات تستعملها ومازالت لاباس بيها

طبعا مع المحافظة عليها وهدا لي شجعني نختار نوعها .



لاتبخلوا علينا بالافادة حول اجهزة وآلات

قد نحتاج لتجاربكم وخبراتكم قبل الشراء

في أمان الله