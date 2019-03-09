نقاش حول العجانة المنزلية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,495
نقاط التفاعل
65,893
النقاط
821


أهلا وسهلا بكم اخوتي واخواتي

أردت مشاركتكم بموضوع عن

عجانة سانتوس

103141

ممكن نفيد بيها شخص حاب يشريها

103142
نوعها : فرنسية الصنع

المبلغ: زوج ملايين و 900 ألف
وظيفتها:عجن الكسرة وانواع الخبز والمعجنات
الحجم :7 لترات
تهز حوالي 8 خبزات كبار اراها مناسبة للعائلة في المنزل .
وهادي تعتبر الصغيرة في الحجم الكبيرة اكبر وتستعمل في المحلات والمخابز .

رأيي فيها : جيدة ولي عجبني فيها اكثر ان نوعيتها تطول ماش بالخف تخسر
خاصة ان والدتي عندها مثلها اكثر من 10 سنوات تستعملها ومازالت لاباس بيها
طبعا مع المحافظة عليها وهدا لي شجعني نختار نوعها .


103144


103146


103147

في أمان الله

لاتبخلوا علينا بالافادة حول اجهزة وآلات
قد نحتاج لتجاربكم وخبراتكم قبل الشراء


 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top