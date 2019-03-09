غراتان بطاطا من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طيبت هاد الغراتان في الفرن
جبتهولكم نتمنى يعجبكم


كمية بطاطا مقطعة شرائح
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نقليها ونحطها جانبا
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نحضر صلصة الجبن
حليب وجبن ونشاء
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اضع طبقة بطاطا مع الصلصة
وتكون الصلصة هي الطبقة الاولى والبطاطا الثانية
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اغطيهابالصلصة مرة اخرى
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اضيف عليه طبقة من الخبز المرحي
وادخله الفرن

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والبنة شهية جدا

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
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طاقم المشرفات
إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله
ماشاء الله غراتان تشهي وطريقة ساهلة تسلم ايدك حبيبتي ويعطيك الصحة
وبصحتكم
 
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