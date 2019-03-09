غراتان بطاطا من مطبخي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيبت هاد الغراتان في الفرن
جبتهولكم نتمنى يعجبكم
كمية بطاطا مقطعة شرائح
نقليها ونحطها جانبا
نحضر صلصة الجبن
حليب وجبن ونشاء
اضع طبقة بطاطا مع الصلصة
وتكون الصلصة هي الطبقة الاولى والبطاطا الثانية
اغطيهابالصلصة مرة اخرى
اضيف عليه طبقة من الخبز المرحي
وادخله الفرن
والبنة شهية جدا
طيبت هاد الغراتان في الفرن
جبتهولكم نتمنى يعجبكم
كمية بطاطا مقطعة شرائح
نقليها ونحطها جانبا
نحضر صلصة الجبن
حليب وجبن ونشاء
اضع طبقة بطاطا مع الصلصة
وتكون الصلصة هي الطبقة الاولى والبطاطا الثانية
اغطيهابالصلصة مرة اخرى
اضيف عليه طبقة من الخبز المرحي
وادخله الفرن
والبنة شهية جدا