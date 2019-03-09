السعادة...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
995
نقاط التفاعل
1,708
النقاط
51
العمر
30
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السعادة ستجدها في
القرب من ربك سبحانه
وتعالى مهما فعلت
لكي تسعد
من خروجات ومشاهدة
اي شئ تحبه فستكون
سعادة لحظية مؤقتة
وتتلاشى بعدها
السعادة هي أن تعود الى
الله دوما فالوحيد القادر
على أن يأتيك بالسعادة
هو الله
❤🌸
سر السعادة أن تشعر
أن الله راض عنك فلاتنسى
ذكر الله
لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
🍃🌷
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
995
نقاط التفاعل
1,708
النقاط
51
العمر
30
عنوان سعادة العبد وعلامة
فلاحه في ثلاثة أمور:
إذا أنعم الله عليه شكر
(وسيجزي الله الشاكرين)
🌺
وإذا ابتلى صبر
(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)
🌼
وإذا أذنب استغفر
(وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون)
🌺
 
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