اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السعادة ستجدها في
القرب من ربك سبحانه
وتعالى مهما فعلت
لكي تسعد
من خروجات ومشاهدة
اي شئ تحبه فستكون
سعادة لحظية مؤقتة
وتتلاشى بعدها
السعادة هي أن تعود الى
الله دوما فالوحيد القادر
على أن يأتيك بالسعادة
هو الله
سر السعادة أن تشعر
أن الله راض عنك فلاتنسى
ذكر الله
لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السعادة ستجدها في
القرب من ربك سبحانه
وتعالى مهما فعلت
لكي تسعد
من خروجات ومشاهدة
اي شئ تحبه فستكون
سعادة لحظية مؤقتة
وتتلاشى بعدها
السعادة هي أن تعود الى
الله دوما فالوحيد القادر
على أن يأتيك بالسعادة
هو الله
سر السعادة أن تشعر
أن الله راض عنك فلاتنسى
ذكر الله
لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين