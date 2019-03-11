صباحكم ملئ بالخير البهجة والسرور كثيرة هي الاحيان التي يجد الانسان نفسه امام احداث لا يفهم مواقفه منها ليشعر بتناقض كبير امامها فمثلا هناك من يحب البحر ولكن يخافه وهناك من يعشق ركوب الخيل لكنه لا يمتطيها لما كل هذا التناقض اليس علينا الا نجعل من انفسنا رهينة لهذا التناقض كل حدث في حياة الانسان هو عبارة عن مفترق طرق يعلم اي طرق يسلك فاذا يمنعه اهو الخوف ام الظروف الحياة مرة واحدة والفرص ليست مرتان عش لحظتك ولا تترك التناقض يحبسك رهينة