لماذا ايها الجزائريون المسلمون

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أحيك على هذا الموضوع و الى النقطة الحساسة التي تطرقت إليها و هي التشمت في المرض و إطلاق العبارات الجارحة ضده و على الملأ ،لله الحمد و الشكر لاني لم أتحدث يوما عن مرضه أو شئ أخر طالما تحدثوا عنه بكل وقاحة من الأمر بيد الله و جل و هو من يرزق ،للاسف خطأ كبير وقع فيه الشعب الجزائري دون الإنتباه لذلك ،طالما تحدثت و قلت لقد أشبعتموه حسنات دون أن يدري ،نحن ضد العهدة الخامسة و كنا ضد الرابعة و لكن يجب أن لا نخلط الأمور و نتذكر ما أوصلنا به ديننا الإسلامي

بارك الله فيك .