لماذا ايها الجزائريون المسلمون

الوهم
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السلام عليكم اخواني الكرام تمر بلادنا الحبيبة في هذه الفترة باوقات عصيبة وااكل على كلمة واحدة لا للعهدة الخامسة هاذا امر مفروغ منه لكن لماذا تلك الكلمات الجارحة لشخص كلنا نعلم انه عاجز هناك من يقول ان بوتفليقة مغربي وهناك من ينعته بالسارق ووووو لدرجة ان هناك من يتمنى له الموت !نتفهم ان كل الشعب يريدون تغيير النظام وانا اولهم لكن ليس هكذا اظهرتم انكم شعب مسالم راقي متحظر لما لاتظهرون انكم مسلمون ديننا يحثنا على عدم الشماتة في ابتلاء غيرنا هذا الانسان الذي تشمتونه مغلوب على امره ليس من رشح نفسه وليس من يحكم الجزائر ولربما لا يعلم اصلا من هو اىجو ان تكون رسالتي قد وصلت انا ضد العهدة الخامسة وضد ان يشمت الرئيس هكذا وكلنا نعلم بوضعه الصحي