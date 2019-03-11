لماذا ايها الجزائريون المسلمون

الوهم

الوهم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 فيفري 2019
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السلام عليكم اخواني الكرام تمر بلادنا الحبيبة في هذه الفترة باوقات عصيبة وااكل على كلمة واحدة لا للعهدة الخامسة هاذا امر مفروغ منه لكن لماذا تلك الكلمات الجارحة لشخص كلنا نعلم انه عاجز هناك من يقول ان بوتفليقة مغربي وهناك من ينعته بالسارق ووووو لدرجة ان هناك من يتمنى له الموت !نتفهم ان كل الشعب يريدون تغيير النظام وانا اولهم لكن ليس هكذا اظهرتم انكم شعب مسالم راقي متحظر لما لاتظهرون انكم مسلمون ديننا يحثنا على عدم الشماتة في ابتلاء غيرنا هذا الانسان الذي تشمتونه مغلوب على امره ليس من رشح نفسه وليس من يحكم الجزائر ولربما لا يعلم اصلا من هو اىجو ان تكون رسالتي قد وصلت انا ضد العهدة الخامسة وضد ان يشمت الرئيس هكذا وكلنا نعلم بوضعه الصحي
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
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و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أحيك على هذا الموضوع و الى النقطة الحساسة التي تطرقت إليها و هي التشمت في المرض و إطلاق العبارات الجارحة ضده و على الملأ ،لله الحمد و الشكر لاني لم أتحدث يوما عن مرضه أو شئ أخر طالما تحدثوا عنه بكل وقاحة من الأمر بيد الله و جل و هو من يرزق ،للاسف خطأ كبير وقع فيه الشعب الجزائري دون الإنتباه لذلك ،طالما تحدثت و قلت لقد أشبعتموه حسنات دون أن يدري ،نحن ضد العهدة الخامسة و كنا ضد الرابعة و لكن يجب أن لا نخلط الأمور و نتذكر ما أوصلنا به ديننا الإسلامي
بارك الله فيك .
 
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