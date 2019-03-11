الحمد لله تجاوزنا أزمة خطيرة

الامين محمد

الامين محمد

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أخيرا تمكنت الجزائر من تجاوز ازمة خطيرة
كانت قد تؤدي الى عواقب و خيمة و خطير على الدولة و الشعب الجزائري

فبعد حراك شعبي غير مسبوق
و بعده تضامن من عدة قطاعات و مؤسسات و جمعيات و نقابات و شخصيات

103270
قرر رئيس الجمهورية تأجيل الرئاسيات و تغيير الحكومة
و تنظيم ندوة وطنية جامعة لإيجاد مخارج للأزمة تظم احزاب و شخصيات و طنية

و الله الجزاير تسحق ما هو افضل
كفانا احزان و فتن و سرقات و اهمال و تدمير
فالجزائر مسقية بدماء طاهرة و دموع غالية
اكيد عناية الرحمان دائما معانا
لكن علينا ان نتعظ و ان نفكر في البناء و بالمرور الى بر الامان
و بناء جمهورية كما نتمناها و كما ينبغي
و ان نتحمل امانة الشهداء

سيألنا ربنا يوم القيامة عن الجزائر
أخي إذا لم تكن أداة بناء فلا تكن معولا للهدم
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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نتمنى ان تكون هذه نهاية القبضة الحديدية
وان صح ما يتداول فهذا انتصار للشعب الزوالي
وصفعه كبيرة لمعارضه الصالونات
ونتمنى ان لا يضهر لنا وجوه البؤس كعادتهم ليشككو في كل ما من شأنه الخرو بالبلاد الى بر الامان
انت تعرف اخي محمد هناك اصحاب الربع ساعة الاخير دااما ما يكونون عائقا في طريق الاصلاح لايمانهم بأنه لا مكان لهم بيننا لكن التاريخ لا يرحم
 
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