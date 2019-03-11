الحمد لله تجاوزنا أزمة خطيرة

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
أخيرا تمكنت الجزائر من تجاوز ازمة خطيرة
كانت قد تؤدي الى عواقب و خيمة و خطير على الدولة و الشعب الجزائري
فبعد حراك شعبي غير مسبوق
و بعده تضامن من عدة قطاعات و مؤسسات و جمعيات و نقابات و شخصيات
قرر رئيس الجمهورية تأجيل الرئاسيات و تغيير الحكومة
و تنظيم ندوة وطنية جامعة لإيجاد مخارج للأزمة تظم احزاب و شخصيات و طنية
و الله الجزاير تسحق ما هو افضل
كفانا احزان و فتن و سرقات و اهمال و تدمير
فالجزائر مسقية بدماء طاهرة و دموع غالية
اكيد عناية الرحمان دائما معانا
لكن علينا ان نتعظ و ان نفكر في البناء و بالمرور الى بر الامان
و بناء جمهورية كما نتمناها و كما ينبغي
و ان نتحمل امانة الشهداء
سيألنا ربنا يوم القيامة عن الجزائر
أخي إذا لم تكن أداة بناء فلا تكن معولا للهدم
كانت قد تؤدي الى عواقب و خيمة و خطير على الدولة و الشعب الجزائري
فبعد حراك شعبي غير مسبوق
و بعده تضامن من عدة قطاعات و مؤسسات و جمعيات و نقابات و شخصيات
قرر رئيس الجمهورية تأجيل الرئاسيات و تغيير الحكومة
و تنظيم ندوة وطنية جامعة لإيجاد مخارج للأزمة تظم احزاب و شخصيات و طنية
و الله الجزاير تسحق ما هو افضل
كفانا احزان و فتن و سرقات و اهمال و تدمير
فالجزائر مسقية بدماء طاهرة و دموع غالية
اكيد عناية الرحمان دائما معانا
لكن علينا ان نتعظ و ان نفكر في البناء و بالمرور الى بر الامان
و بناء جمهورية كما نتمناها و كما ينبغي
و ان نتحمل امانة الشهداء
سيألنا ربنا يوم القيامة عن الجزائر
أخي إذا لم تكن أداة بناء فلا تكن معولا للهدم