الحمد لله تجاوزنا أزمة خطيرة

أخيرا تمكنت الجزائر من تجاوز ازمة خطيرة

كانت قد تؤدي الى عواقب و خيمة و خطير على الدولة و الشعب الجزائري



فبعد حراك شعبي غير مسبوق

و بعده تضامن من عدة قطاعات و مؤسسات و جمعيات و نقابات و شخصيات



قرر رئيس الجمهورية تأجيل الرئاسيات و تغيير الحكومة

و تنظيم ندوة وطنية جامعة لإيجاد مخارج للأزمة تظم احزاب و شخصيات و طنية



و الله الجزاير تسحق ما هو افضل

كفانا احزان و فتن و سرقات و اهمال و تدمير

فالجزائر مسقية بدماء طاهرة و دموع غالية

اكيد عناية الرحمان دائما معانا

لكن علينا ان نتعظ و ان نفكر في البناء و بالمرور الى بر الامان

و بناء جمهورية كما نتمناها و كما ينبغي

و ان نتحمل امانة الشهداء



سيألنا ربنا يوم القيامة عن الجزائر