تعزية للأخت ملكة زوجي

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة جدة اختنا @ملكة زوجي
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها في الفردوس الأعلى نسأل الله تعالى أن يرزق عائلتها الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب،
إنا لله وإنا إليه راجعون
ربي يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنّة ويرزق أختنا واهلها الصبر والسلوان
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا، وارْحمْهُا، ، واعْفُ عنْهُا، وَأَكرِمْ نزُلَهُا، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُا، واغْسِلْهُا بِالماءِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّها منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس،
وَأَبْدِلْهُا دارا خيراً مِنْ دَارِها، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِا، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِا، وأدْخِلْها الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار
اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ اNنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
اللهمّ أنزلها منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزلها منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.
اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعلها حفرةً من حفر النّار.
اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصره، وافرش قبرها من فراش الجنّة. اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.
اللهمّ املأ قبرها بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
اللهمّ إنّها في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِا فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر لها وارحمها، إنّك أنت الغفور الرّحيم.
ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة جدة اختنا @ملكة زوجي
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها في الفردوس الأعلى نسأل الله تعالى أن يرزق عائلتها الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب،
إنا لله وإنا إليه راجعون
ربي يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنّة ويرزق أختنا واهلها الصبر والسلوان
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا، وارْحمْهُا، ، واعْفُ عنْهُا، وَأَكرِمْ نزُلَهُا، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُا، واغْسِلْهُا بِالماءِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّها منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس،
وَأَبْدِلْهُا دارا خيراً مِنْ دَارِها، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِا، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِا، وأدْخِلْها الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار
اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ اNنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
اللهمّ أنزلها منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزلها منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.
اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعلها حفرةً من حفر النّار.
اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصره، وافرش قبرها من فراش الجنّة. اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.
اللهمّ املأ قبرها بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
اللهمّ إنّها في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِا فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر لها وارحمها، إنّك أنت الغفور الرّحيم.