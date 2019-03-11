تعزية للأخت ملكة زوجي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ربي يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله

ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها عليها

ربي يكون في عون عائلتها ان شاء الله​