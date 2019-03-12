موقف زوجي الاكثر من موقف رجولي

مساء الخير والنور على كل اهل اللمة اليوم حبيت نفرغلكم قلبي ونحكيلكم على زوجي ومواقفه معي تعرفت عليه فالجامعة والحمد تزوجنا وعندنا توأم المهم بعد ولادةتوأمي بستة اشهر مرضت بالاسهال اكرمكم الله ضربت النح قلت عادي منقول لحتى واحد ندير الدوا وخلاص لكن الامر طول حتى ضعفت ولاحظ زوجي الامر قالي صفاء وش بيك نحفتي هاك قتلو انفجر غضبا وصاح وووو كان الليل المهم صباح بكرنا لطبيب عطالي تحاليل كي خرجو ديناهملو قالي زيدي اخرين انا شكيت كاينة حاجة من هدرت طبيب خرجت انا وزوجي ودرت روحي نسيت الورقة ورجعت ليه اصرييت باه يقولي علاه نعاودالتحاليل قالي رانا شاكيلك في سرطان القلون تنا حسيت الدنيا ظلمة مي خرجت كلي مكان والو سقساني زوجي قتلو مقلقة على الولاد بدلت الطبيب قالي نفس الهدرة منها بديت الدخول في حالة الاكتئاب ماقلت لحتى واحد تخيلو زوجي شك في السرطان بلا ما يقولي ولايجري بالتحاليل من طبيب لطبيب يسقسي يبحث في الانترنات تواصل مع اطباء في الخارج حتى لاحظت انو تغير بزاف ولا شارد نقص والله ما تتخيلو كفاه ولا كثر مني لي يشوفنا يقولنا واش بيكم انا نسبب بالاولاد وهو بالخدمة شحال بكينا كل واحد في جيهتو وشحال سهرنا نخموو خاصة في الاولاد وووووو حتى جا نهار لي صارحني بشكوكو بكيت الجمر قالي حاب نواجه الشك اذا كان سرطان نداويك لوكان نبيع كليتي واذا ماكانش نتهناو رحنا لاخصائي والحمدلله ظهر قلون عصبي نحمد ربي في كل لحظة على هذه التجربة رغم مرارتها رغم انها دخلتني في اكتئاب لحد الان راني نعالج فيه الا انها بينتلي معدن زوجي والله والله مهماا حكيتلكم على وقفتو معايا مانوفيش ربي يخليه تاج على راسي