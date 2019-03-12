التنمية البشرية : نصائح للطلاب

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

هذا موضوع سيكون على شكل سلسلة عبارة عن تجميع مواضيع خاصة بكيفية تنمية قدرات الطلاب
وسيكون متجدد باذن الله
سيتم فتح موضوع جديد لكل موضوع
ولا باس ان يتم اضافة بعض الامور هنا للبحث عنها
وان شاء الله نستفيذ من بعض ردود الاعضاء الجميلة والمفيذة
ففي كل عنوان ننتظر اراء الاعضاء الخاصة بمحتوى الموضوع واكيد اضافاتهم التي يرون ان لها علاقة بذلك الموضوع لنفيذ ونستفيذ باذن الله

فهرس السلسلة :

1- سر النجاح
2- النظافة من الإيمان
3- الانصات
4- كيف نحضر الدرس الذي لم يشرحه المعلم ؟
5- 14 خطوة للنجاح
6- التركيز
7- أسباب التأخر الدراسي
8- التسميع أهميته وفوائذه
9- الخط وسلامة اللغة
10- فن الدراسة، نصائح عملية
11- شروط التعلم الجيد
12- أسباب التفوق الدراسي
13- 10 قواعد لمقاومة النسيان
14- أهمية التفكير في حياتنا
15- الخريطة الذهنية: أسهل طريقة للمراجعة قبل الامتحان
16- مهارات التعامل مع الاختبارات
17- كيف تجيب على أسئلة الامتحان
18- 7 مفاتيح للنجاح في الدراسة
19-التعامل مع الاختبارات
20- لذاكرة أقوى وأسرع

محتوى المواضيع من موقع منتدى التنمية البشرية
من إعداد وتقديم:
ماغيكاي تشان

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
آخر تعديل:
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,459
نقاط التفاعل
25,452
النقاط
1,656
سيتم وضع روابط مواضيع السلسلة هنا باذن الله

أول موضوع للسلسلة:
www.4algeria.com

1- سر النجاح باذن الله (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة هذا اول موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب بعنوان : سر النجاح باذن الله ماهو سر النجاح !!؟؟ يقول دنيس ويتلي مؤلف كتاب سيكولوجية الدوافع " تتحكم قوة رغباتنا في دوافعنا و بالتالي في...
www.4algeria.com www.4algeria.com

 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,459
نقاط التفاعل
25,452
النقاط
1,656
والدعوة مفتوحة للجميع واتمنى ان تعملوا اشارة لكل من تعرفونه

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